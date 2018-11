Preparan serie de Tv de Chucky

Ciudad de México- Don Mancini, padre de "Chucky", se encuentra elaborando una serie de televisión en la que el muñeco diabólico sería el protagonista.



El personaje que este año cumple tres décadas de haber llegado a la pantalla grande, estaría en una producción de no más de 10 episodios.



"Chucky me ha llevado a todos los países, he viajado mucho con él, creo la serie que aún se está viendo, sería algo bueno para todos los fans", indica Mancini.



El entrevistado asistió la noche de ayer a la inauguración de Mórbido, festival de género, que va en su edición 11.



Mancini también ha sido director de tres filmes del muñeco que requería de siete personas para mover cada una de las partes de su cuerpo.



"La maldición de Chucky", "El hijo de Chucky" y "Culto a Chucky" fueron dirigidas por el estadounidense quien hoy platicará con público en una función especial en un cine de la zona de Chapultepec.