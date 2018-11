Cineasta mexicana estrena hoy 'Silencio'

Chihuahua, Chih.- El filme denominado ‘Silencio’, bajo la dirección de la mexicana Lorena Villarreal, se estrena hoy en cines, y cuanta con las actuaciones del australiano John Noble (El señor de los anillos) y el británico Rupert Graves (Sherlock); el rodaje tuvo lugar en Durango y Nuevo León; la película cuenta una historia inspirada en uno de los mayores enigmas del desierto mexicano: la Zona del Silencio.



Las locaciones, que tuvo todo el equipo trabajp, fue al aire libre en el desierto, en el mes de julio uno de los meses más calientes del verano; las temperaturas durante el día alcanzaban los 40 grados centígrados. "Tomamos precauciones extra y nos mantuvimos hidratados. Los departamentos de vestuario y maquillaje trabajaron tiempo extra para lograr mantener la continuidad. El clima era extremo", comenta Villarreal.



Por lo que la cineasta mexicana expresó que: "México es un país maravilloso para hacer cine. Muchas de las locaciones se encuentran al norte del país, en donde no es común ver equipos de filmación. En Monterrey, que es de donde somos, recibimos mucha ayuda de todo mundo. La ciudad se sentía parte del filme y nos acogió como si fuéramos suyos", dice Villarreal, quien capacitó a gente local para ayudar a crecer la industria fílmica local.



La cinta Silencio, cuenta la historia de Ana (Melina Matthews), una exitosa psiquiatra que para salvar la vida de su hijo debe encontrar una piedra poderosa que fue descubierta en la Zona del Silencio, el llamado Triángulo de las Bermudas mexicano.



La actuación de John Noble, destaca no sólo por su amplia carrera en cine y televisión, su papel se asemeja a lo realizado en Fringe, una serie que aborda fenómenos paranormales que al final tienen una explicación científica y cuyo eje son los universos paralelos.



Por su parte, los personajes de Melina Matthews, Rupert Graves, Michel Chauvet, Hoze Meléndez y Tina Romero, aportan la carga dramática que mantendrá al espectador en una constante duda sobre lo que la protagonista debe hacer y las consecuencias que cada decisión tendrán en su vida.



Como directora, Lorena Villarreal sabe que una historia es buena cuando la escucha; así, la Zona del Silencio brindaba historias fascinantes, una tras otra: "En verdad queríamos enfocarnos en los misterios de todos estos sucesos enigmáticos, que no tenían explicación", afirma Villarreal. "Investigamos mucho, y entrevistamos a muchas fuentes, incluyendo a expertos certificados y pobladores que llevan mucho tiempo viviendo allí", dijo.



Villarreal, explicó que quería mantenerse fiel a algunos de los hechos e historias del área. Aún y cuando hay elementos supernaturales y desconocidos en el filme, el equipo fue capaz de mantener intacta la esencia de la Zona del Silencio.



Afirmó que el público se asombrará con la Zona del Silencio, pero también se sentirán atraídos por una historia que trata sobre la familia y decisiones difíciles; Silencio trata acerca de la vida de Ana y su familia, y cómo esta piedra poderosa encontrada en la Zona del Silencio afectará su futuro. Trata sobre amor, valentía y lo desconocido.