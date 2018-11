Estos serían los títulos de las cuatro secuelas de Avatar

A 10 años que se estrenara, Avatar prepara su regreso a los cines y están a la espera cuatro secuelas.



Extraoficialmente los títulos serían:'Avatar: The Way of Water', 'Avatar: The Seed Bearer', 'Avatar: The Tulkun Rider' y 'Avatar: The Quest for Eywa'



En la lengua de Cervantes serían algo así como 'Avatar: El camino del agua', 'Avatar: El portador de la semilla', 'Avatar: El jinete de Tulkun' y 'Avatar: La búsqueda de Eywa' y que llegarán a los cines a partir de diciembre de 2020.



James Cameron explicó que todas las películas se desarrollarán en Pandora, el planeta de los Na'vi, y que gran parte de la acción de las dos primeras películas tendrá lugar bajo sus océanos.



En una entrevista con Vanity Fair, Cameron también reveló que Kate Winslet, con quien trabajó en Titanic, se sumó al reparto de la saga Avatar para dar vida a "un personaje que forma parte del pueblo del mar, de la gente de los arrecifes".



En cuanto a Eywa, en la última de las entregas, The Quest for Eywa, parece ser una referencia a la deidad y diosa del pueblo Na'vi. Además, destaca la publicación británica, que poco después del lanzamiento de la primera película, Cameron dijo que no quería referirse a las secuelas como Avatar 2, Avatar 3, etc. ya que "al final de la película el personaje principal ya no era un avatar".