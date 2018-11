Lanzan primera imagen oficial de 'Rambo 5: Last Blood'

Lionsgate ha publicado la primera imagen oficial del regreso de Sylvester Stallone a su icónico papel de John Rambo en Rambo 5: Last Blood. El actor ya había compartido en sus redes imágenes desde el set de rodaje, pero esta es la primera foto oficial publicada por el estudio. El soldado ha vuelto.En la foto aparece Stallone como un viejo John Rambo vistiendo un sombrero de vaquero negro y un chubasquero que le protegen de la lluvia. La imagen en sí no revela ningún detalle de la trama, pero en el pie de foto dice "Es hora de convertirse en guerra. Sylvester Stallone está de vuelta en el primer vistazo a Rambo V: Last Blood".Los rumores sobre Rambo 5 arrancaron ya con el estreno en 2008 de la cuarta entrega, John Rambo. Desde entonces el proyecto estuvo durante años paralizado, hasta que Stallone confirmó que arrancaba la producción con diversas imágenes del personaje. Varias publicaciones en las que también confirmó que el guion no está terminado, y que continúa trabajando en la historia sobre la marcha.La agenda del actor está de lo más completa. Mientras está en marcha el rodaje de Rambo 5, Stallone tendrá que sacar tiempo para la promoción de Creed II junto a Michael B. Jordan, que llegará a los cines el 21 de noviembre.Por su parte, la quinta y posiblemente última entrega de Rambo no tiene fecha de estreno oficial, pero se espera que llegue a los cines en algún momento del otoño de 2019. El filme cuenta, además de con Stallone, con los actores españoles Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta y Óscar Jaenada.La historia seguirá al protagonista en un viaje a México tras recibir una llamada de una vieja conocida que le pide ayuda, ya que su nieta ha sido secuestrada por una organización de trata de blancas. Será entonces cuando Rambo tome cartas en el asunto y monte una de sus carnicerías para salvar a la joven.