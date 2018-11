Victoria's Secret Fashion Show 2018, más grande que nunca

Las súper modelos Jasmine Tookes y Martha Hunt hicieron una visita sorpresa al programa Good Mor­ning America, en el que compar­tieron con el presentador Michael Strahan y toda la audiencia detalles del Victoria’s Secret Fashion Show 2018, el cual después de tres años, volverá a transmitirse por la cadena de televisión ABC.



“Es un anuncio tan grande que necesitamos llamar a los ángeles, Jasmine Tookes y Martha Hunt”, dijo al aire Strahan mientras las modelos, ataviadas con las características alas de la marca, caminaron por una mini pasarela que las llevó hasta el set del estudio.



Tenemos dos anuncios muy importantes que darles hoy. El prime­ro es que el Victoria Secret’s Fashion Show vuelve a ABC. Se va a realizar en Nueva York y se va a transmitir el 2 de diciembre a las diez de la noche”, dijo Hunt, quien le pidió a la gente que estuvieran pendientes para sintonizarlo, porque será “más grande que nunca”.



La edición número 24 del desfile en el que las súper modelos rea­lizan una pasarela con la sexy línea de lencería de la marca, no sólo es­tará llena de hermosas mujeres en tacones altos, y por supuesto lucirán el inigualable Fantasy Bra, sino que también incluirá mucha música.



“Esa es nuestra segunda sorpresa, este año vamos a tener ar­tistas increíbles acompañándonos como Bebe Rexha, Halsey, Rita Ora, Shawn Mendes, The Chainsmokers, Kelsea Ballerini y The Struts”, agre­gó Tookes.



Una de las características del desfile, y que sin duda es su sello son las alas con las que las súper modelos desfilan año con año. Éstas son tan especiales y valiosas como las prendas que se muestran en el espectáculo.



“Las alas son hechas a mano por artistas increíbles de diferentes partes del mundo, les toma seis meses hacer estas increíbles alas. Es­tán hechas con cristales Swarovski, pintadas a mano.



“Cuando entras en este círculo te das cuenta de cómo van cambiando año con año, cómo son más pesadas…”, explicó Tookes.



“Un año me tocó tener alas con luces de led, por lo que tuve que cargar con una caja de batería para que se mantuvieran encendidas.



El paquete completo entre las alas, el corset y la batería pesaba más de siete kilos (16 libras). Reci­bir alas pesadas, en el mundo de los ángeles, es algo muy serio”, agregó Hunt arrancando la sorpresa del público en el estudio.



Este año son 60 modelos in­ternacionales las que desfilarán en uno de los actos más vistos del mundo: 800 millones de personas lo sintonizan anualmente.



Entre las bellezas que veremos están las veteranas Hunt y Tookes, así como Toni Garrn, Barbara Pal­vin, Shanina Shai, Behati Prinsloo, Devon Windsor, Kendall Jenner y Gigi Hadid, quienes, desfilarán por la pasarela en días próximos.



“El desfile es una producción de un año y 2018 promete ser el más ambicioso hasta el momento. Tene­mos más invitados especiales, más moda y más historias que nunca, y, por supuesto, 60 de las mejores modelos del mundo”, señaló el pro­ductor ejecutivo de la marca, Ed Ra­zek, en una entrevista hace un par de meses.