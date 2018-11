Cancelan concierto de The Black Eyed Peas en Guadalajara y Monterrey

Ciudad de México- Después de un lleno total en el Pepsi Center del World Trade Center de la Ciudad de México el pasado 17 de agosto, se anunció que el grupo californiano The Black Eyed Peas se presentaría en las ciudades de Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León, con su gira 'Masters of the Sun'.



Sin embargo, se informó que, las presentaciones que se llevarían a cabo los días 23 y 24 de noviembre del presente año, respectivamente, no se realizarán debido a un incumplimiento en el contrato por parte del empresario José Tajonar de la compañía Kasst Agency.



“Los contratos por parte de José Tajonar de Kasst Agency nunca fueron realizados de manera legal y, por dicha razón, jamás tuvieron los derechos ni el poder para promover los eventos en mención”, se lee en un comunicado.



“Los miembros de la agrupación lamentan esta situación y esperan poder regresar (pronto) ante sus fieles seguidores en México”, continúa el informe.