'Final de 'Toy Story 4' marcará la historia del cine': Tom Hanks

Cuando Disney Pixar anunció la cuarta entrega de Toy Story, tal vez muchos fans pensaron que ya no había nada más que contar, que la tercera parte había sido un gran final para la historia de los juguetes que marcaron nuestra infancia.



Sin embargo, Tom Hanks, el actor que presta su voz a Woody en la versión en inglés, dijo que el final lo hizo llorar y que seguramente marcará la historia del cine.







“Era la primera vez que íbamos a grabar el final de la película, y Toy Story 4 tendrá un final impactante”, dijo Hanks.



“En el momento en que grabas Toy Story, estás en una habitación con el equipo que la creó. Cuando entré para mi último día de grabación, quería darles la espalda, porque normalmente estás frente a ellos para poder mirar hacia arriba y hablar. Pero no quería verlos y quería fingir que no podían verme. Cuando me di cuenta de lo que estaban buscando, me percaté de que era un momento histórico”, expresó Hanks en una entrevista en The Chris Evans Breakfast Show.



Tim Allen, quien da vida a Buzz, también dijo que el final es tan conmovedor que aún no puede superarlo.



"Tienen grandes personajes, pero un par de escenas hacia el final fueron muy difíciles de entender", dijo Allen.



*Con información de The Independent