'Lolo' es como él

Chihuahua, Chih.- Una propuesta fresca, divertida y un tanto diferente es la serie “Mi lista de exes”, que pasa por el canal “Las Estrellas” de Televisa, y que ya se encuentra en la recta final. Con una adaptación israelí hecha en México bajo la dirección de Alejandro Ricaño y la protagonizada por Adriana Montes de Oca, Christopher Aguilasocho, Paola Fernández y Marcos Radosh, quien platicó en entrevista para El Diario de Chihuahua sobre su personaje “Lolo” y su experiencia en este proyecto.



La serie cuenta la historia de María, una mujer fuerte, aunque aparentemente insegura, que luego de visitar a una tarotista, decide hacer con sus amigos una lista de exes para volver a salir con ellos y por fin encontrar el amor.



En esta comedia romántica da vida el actor Marcos Radosh a “Lolo”, un chico gay, quien dijo sentirse muy contento y satisfecho con este trabajo. “Es un proyecto que hicimos desde el año pasado, que fue cuando grabamos el piloto y fue este año que terminamos de ya grabar este programa y se dio a la luz, la verdad estoy muy emocionado porque todo mundo lo ha podido ver y lo han recibido muy bien hasta se han encariñado con los personajes, en particular con Lolo, que en lo personal me hace muy feliz saber que el público lo ha recibido con mucho cariño”.



El joven actor explicó cómo llevó a cabo este personaje: “Fue todo un reto, tanto para la producción, como para mi. Trabajamos en conjunto para crear a un personaje fresco y muy divertido. Hicimos un balance para que no fuera el mismo personaje que estamos acostumbrados a ver en televisión, muy estereotipado, muy caricaturesco sino mucho más real y con el que la gente se pudiera identificar y puedo decir que ha sido misión cumplida respecto al personaje”, aseveró.



“Lolo” es simpático, extrovertido, fashionista, pero a la vez identificable y muy realista y sin duda Marcos Radosh se identificó con su personaje. “Si en varias cosas, porque Lolo, es el mejor amigo que todos quisiéramos tener, ya que dice las cosas tal cual son, y yo Marcos, soy un poco así, por lo que sin duda si me identifico en eso con él, además de que me encantaría vestirme como él, se viste increíble y en el humor sin duda me identifico también”.



Marcos afirma que su personaje le ha dejado muchas cosas y este proyecto y “sin duda lo más bonito fue trabajar con amigos y eso se reflejó en pantalla, ya que los personajes viven juntos desde hacer años, coincidencia de que nosotros cuatro somos amigos desde hace años también, así que fue un placer llevar a cabo esta serie, estar juntos fue algo muy satisfactorio, una relación entre todos tan natural y espontánea, fue lo más padre de todo”, expresó.



Marcos Radosh tiene 10 años en el medio artístico y agrega que “se dicen fácil pero no ha sido sencillo, pero la fórmula para seguir en el camino es la perseverancia”.



Envió un mensaje a todas las personas que les interesa la actuación y forjar una carrera como la de él. “Primero que nada que sepan que es lo que quieren hacer, porque luego hay muchas personas que lo que quieren es ser famosos y también eso se vale, pero el camino es otro, pero si realmente lo que les apasiona es actuar en cine, teatro, series, en todo, y su pasión si es actuar, entonces significa que vas por buen camino”.