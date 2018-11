Así se ganó Rami Malek el papel de Freddie Mercury

Queen… el solo nombre de esta banda nos remite a toda una leyenda en el mundo de la música. Cuando Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon conquistaron a millones de personas durante su presentación en el Live Aid de 1985, Rami Malek apenas tenía cuatro años de edad, publicó El Universal.Al igual que el frontman de Queen, Malek es hijo de padres exiliados, pero quién se iba a imaginar que un día, la vida de ambos artistas se cruzaría de una manera tan determinante. Dicen que en Hollywood, un actor se convierte en estrella hasta que interpreta a otra, y en Bohemian Rhapsody, Rami da vida a una de las más grandes figuras de la música, el cual podría convertirse en el papel de su carrera.Pero… ¿cómo fue que Rami Malek se quedó con el papel?En un inicio, Sacha Baron Cohen interpretaría a Mercury, pero tras varias diferencias con los productores, decidió dejar el proyecto.La oportunidad de Malek comenzó con una llamada. Le dijeron que estaba entre los candidatos para interpretar al vocalista de Queen en una cinta producida por los ex integrantes de la banda. Desde ese momento, el actor se tomó las cosas en serio y entendió que no debía imitar a Freddie Mercury, sino convertirse en él.Los inicios no fueron nada sencillos, pues cuando entendió la magnitud del reto, el actor californiano comenzó a llenarse de dudas. Aunque finalmente señaló: “en cierta medida entendí cómo era Freddie, yo también he sentido ese rechazo, esa idea de no encajar”.Rami Malek rechazó la propuesta de “aprenderse los pasos” de Mercury, por lo que rechazó al coreógrafo y buscó a Polly Bennett, un entrenador que le enseñó a “moverse” como Freddie. Ambos entendían que la clave estaba en los pequeños detalles que diferenciaban al cantante, tales como los gestos, la mirada, la manera de jugar con el micrófono, de fumar, mover la boca y hasta jugar con los dientes. Aunque esos detalles se convirtieron en una obsesión para el actor de 37 años, también podrían significar la clave del éxito.No hay más, en la música no hay nadie que se compare con el cantante de Queen. Su personalidad abrumadora dominaba los escenarios e hipnotizaba al público con sus movimientos. Además, estaba su voz, ese registro único, así como su manera de adueñarse del escenario… ¿Rami malek está a la altura del reto?La respuesta ya casi todos la saben, pues este 2 de noviembre se estrenó la película Bohemian Rhapsody… ¿ya la viste?