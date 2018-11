Modelo venezolana se desmaya durante Miss Tierra 2018

— El impacto tras quedar dentro de las ocho finalistas en el concurso de Miss Tierra 2018 fue brutal para la participante de Venezuela, Diana Silva, quien se desmayó tras conocer este resultado.Tal vez habría llegado más lejos en el certamen de no ser por este problema que le costó salir de la competencia.En pleno escenario, la modelo sufrió un desmayo, según lo anunció Prince Julio César, director de la organización Miss Tierra Venezuela.Han sido los 30 minutos más difíciles que hemos tenido […]. Tuvimos que quitarle toda la ropa. Los médicos le hicieron prueba de glucemia, le midieron la tensión y la tenía en 98", aseguró Prince Julio César a Globovisión, agregando que los organizadores del evento preguntaron si la concursante podía salir, "pero ella seguía sin reaccionar, no hacía nada".En un comunicado, el jefe de Miss Tierra Venezuela comentó que la participante se sentía mal desde la mañana y que "había vomitado en varias oportunidades", si bien no lo dijo. "A pesar de ello salió espectacular", añadió.La organización de Miss Tierra nos confirmó que Diana estaba en el cuadro de las finalistas, pero el 'show' debe continuar", indicó.Como resultado del desmayo se informó que la modelo tuvo en el pómulo por el golpe que recibió tras la caída.