Altos mandos de Televisa hacen pomada al nuevo programa de Laura Bozzo

Laura Bozzo estaba muy entusiasmada debido a que en octubre volvería a las pantallas de Televisa con una propuesta distinta; sin embargo, un periodista de espectáculos recientemente informó que a los altos mandos de la empresa hicieron pomada su nuevo programa.



Durante una entrevista para el programa Hoy a principios de agosto, Laura Bozzo declaró que cautivaría a la audiencia mexicana con un proyecto fresco y novedoso, nada parecido a lo que había hecho con anterioridad:



"Esto que van a ver es algo totalmente renovado. Es un programa totalmente diferente a Laura; la esencia de ayudar a la gente es la misma, la esencia de cambiarle la vida a la gente es la misma, pero en la calle, en la acción”



A finales de octubre, se informó que con el nuevo programa, titulado Mi Amor Virtual, Televisa esperaba subir el rating de sus emisiones, después del tiempo que la peruana estuvo alejada de sus foros.



Incluso, se dijo que Laura Bozzo sorprendió a los productores cuando grabó el piloto, pues a diferencia de su habitual actitud, la peruana no alzó la voz, no lanzó insultos y tampoco se molestó con los panelistas.



Sin embargo, Álex kaffie dio a conocer en su columna del Diario Basta!, que el programa de Laura Bozzo no pasó el primer filtro, pues a los altos mandos de la empresa les resultó demasiado aburrido:



"Los tres peces gordos de Televisa que ya vieron el piloto que Laura Bozzo grabó hace días dicen que está aburrido”



Álex kaffie mencionó que aún falta que lo vean más directivos, pero que el programa, con el que la peruana pretendía volver a conquistar la pantalla chica, ha decepcionado a los ejecutivos de Televisa:



"Falta aún que otros peces gordos miren el piloto, pero el nuevo formato, que incluye recreaciones de los casos, no ha satisfecho a sus primeros examinadores”



A pesar de que Laura Bozzo confiaba en el nuevo formato de su programa y aseguraba que sería un éxito, según Álex Kaffie, las primeras impresiones de los altos mandos podrían ser el primer síntoma de que será un fracaso.