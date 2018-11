Geraldine Bazán presume su impresionante figura

Geraldine Bazán compartió una candente instantánea en la que aparece presumiendo su impresionante figura en un atrevido bikini; sin embargo, lo que llamó la atención de sus fans fue que envió un mensaje que podría estar dirigido a Irina Baeva.Tras su polémico divorcio con Gabriel Soto, Geraldine Bazán no ha dejado de estar en el centro de la controversia y aunque se ha mantenido al margen de la relación de su expareja con Irina Baeva, la actriz no ha podido evitar que se le relacione con la rusa.Incluso, la novia del galán de telenovelas ha tenido que enfrentar diversos comentarios en los que la señalan como la principal responsable de la separación de la pareja y ha sido víctima de acoso en redes sociales.Recientemente, Geraldine Bazán volvió a desatar el escándalo tras compartir con sus más de 2.6 millones de seguidores una fotografía en la que aparece presumiendo sus torneadas curvas en un sensual bikini de la exclusiva línea de Mikini Swimwear.Además de lucir su hermosa sonrisa a la orilla del mar, la actriz compartió el siguiente mensaje:"Mejor me rio” [sic]Los internautas no tardaron en reaccionar a la publicación, que en cuestión de horas alcanzó más de 79 mil ‘Me gusta’, y aprovecharon la sección de comentarios para halagar a Geraldine, así como para decirle que el divorcio le ha sentado de maravilla.Otros usuarios expresaron su admiración por la forma en que la actriz conserva su envidiable figura y también le pidieron que diera algunos consejos a sus fans para mantenerse en forma.Asimismo, algunos admiradores de la actriz retomaron su mensaje para decirle que, efectivamente, ‘el que ríe al último, ríe mejor’; además, mencionaron que, a diferencia de Irina Baeva, Geraldine Bazán sí es una dama.