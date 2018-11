Hugh Jackman usó su papel de 'Wolverine' para ayudar a su hijo con una chica

Hugh Jackman es uno de esos muchos padres famosos que suelen asegurar que los niveles de popularidad y admiración de los que disfrutan por parte de las masas no se ven en absoluto reflejados en la actitud que les brindan sus propios retoños, quienes a veces reaccionan con demasiada indiferencia a sus éxitos de taquilla o a la expectación que suscitan en sus apariciones públicas.



No obstante, y como ha revelado ahora el intérprete sin disimular su satisfacción, en una ocasión su hijo Oscar , fruto de su matrimonio con la también actriz Deborra-Lee Furness, no tuvo reparo en echar mano de la fama de su progenitor, y de su papel de Wolverine en las populares adaptaciones cinematográficas de los 'X-Men', para impresionar a una chica que había conocido en la playa.



"Ocurrió solo una vez. Estaba hablando con una chica en la playa, creo que él tenía unos 13 años y ella debía de rondar los quince, y de repente veo que se acerca a mí y me dice: 'Papá, papá, papá. Viene para acá. Le he dicho que eres Wolverine, así que tienes que ayudarme'. Y yo me quedé alucinado, porque estaba haciendo de enlace para que mi hijo pudiera ligar con una chica", ha explicado el actor de Hollywood en conversación con el portal 'Entertainment Tonight'.



Al margen de la indudable utilidad del recurso empleado por su primogénito, lo cierto es que el artista está convencido de que no es ni mucho menos la persona indicada para ofrecer consejos sobre el arte de la seducción y el ligue, teniendo en cuenta que han pasado más de 25 años desde la última vez que vivió una experiencia similar.