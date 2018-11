Actriz aspira a ser el debut XXX del año

Ciudad de México.- Como toda joven con inquietudes sexuales, Marián Franco tuvo la fantasía de hacer una grabación XXX casera, sueño que no se le cumplió, sin embargo, hoy, tras un casting para una productora porno, aspira a ser el debut del año como actriz del rubro.



Marián es de una imagen imponente: bello rostro, una portentosa y curvilínea figura. Ella misma confiesa que con su sola presencia ha hecho temblar a varios hombres.



"Me considero una mujer muy sexual, disfruto de mis relaciones, por eso le había dicho a mi pareja que nos grabáramos, pero tuvo miedo de que esto se filtrara a internet. Pero no quise quedarme con esta fantasía, por lo que escribí a la productora Sexmex para hacer un casting y fue así mi primer contacto con la industria para adultos".



Ahora con una gran sonrisa menciona que el mundo del porno no es como se lo imaginaba: "Es un gran relajo y también, al menos en el medio mexicano hay una camaradería y respeto".



Cabe decir, en su primera escena ella tuvo que ponerse un antifaz. "Quitarte esa parte de incógnita es muy fuerte, representativo porque no es muy bien visto que una sea actriz (porno), pero lo hice y me siento muy cómoda".



Y no es para menos, ya que en tan sólo cuatro meses va por los 120 mil seguidores en Twitter y 30 mil en Instagram.



— ¿Cómo ha cambiado tu vida?



— Ahora viajo mucho, conozco a muchas personas. También tengo un espectáculo erótico, no es nada de sexo en vivo, pero hago un buen show con los juguetes sexuales (dice con sonrisa pícara).



Finalmente a Marián se le pregunta si le gusta todo en esta su faceta como actriz xxx. "En cuanto a las escenas, creo que debe haber conexión con lo que haces. Y no todo es tan agradable, en mi caso no me gusta que me tiren del cabello o que me den nalgadas fuertes", confiesa.



Marián Franco es originaria de Guadalajara. Le gusta la música pop, en inglés y la banda. Es amante de las películas románicas.