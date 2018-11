El trabajo relaja a De Regil en cine

Ciudad de México.- Después de dos temporadas siendo "Rosario Tijeras", para Bárbara de Regil interpretar a una mujer normal en la película "Loca por el trabajo" es todo un descanso para su espíritu.



"Esto fue súper relajante, porque ya no fue este sufrir de estar en el cerro todo el día y no hubo ropa de piel con la que sudas, y el cambio de personaje me encanta porque el público nunca me había visto así, me emociona que la gente vaya al cine y vea a esta mujer primero llena de trabajo y estresada porque nada fluye y que cree que la felicidad es tener una muchacha, una casa, un coche, y esa no es la felicidad de ningún ser humano, pero después todo cambia", expresó Bárbara.



En esta cinta dirigida por Luis Eduardo Reyes, Bárbara interpreta a Alicia, una mujer que antepone las necesidades de la empresa en que trabaja a las de su familia, debido a que es adicta al trabajo. Por azares del destino es despedida y se ve en la necesidad de reinventarse, pero lo hace acompañada de su alocada vecina Marcela (Marianna Burelli), quien la hace su socia en una sex shop, justo cuando su familia se desmorona.



Bárbara asegura no estar tan ajena a su personaje, porque además de ser profesionista también es madre y cabeza de familia, situación que no le ayudaba mucho a relajarse.



"Antes era un poco histérica y negativa, pero desde que me casé me prometí cambiar y aprender a fluir, en eso me identifico con la película, además de ser amiga de alguien sin prejuicios, sin juzgar, yo soy muy así".



Las princesas en peligro ya no son un tema para las historias de cine en este momento, ahora estos personajes se han transformado y las mujeres de carne y hueso toman el escenario, según palabras de la actriz Marianna Burelli.



"Para mí fue todo un honor interpretar un personaje femenino que no fuera una sola cosa, pareciera que Marcela es esta mujer segura de su sexualidad pero tiene una vida amorosa sumamente triste, porque aunque le dé pena, se enamoró de un hombre casado que no se separó de su mujer finalmente. Es muy evidente la complejidad de los personajes femeninos que en la actualidad se están desarrollando y estoy orgullosa de formar parte de este movimiento".



Reto en público.



Entre los desafíos que tuvo que superar Bárbara, fue simular un orgasmo en pleno estadio de futbol y con gente al lado, para lo cual el director le pidió como una forma de ensayo: fingir uno de principio a fin con una canción que duraba dos minutos.



"Fue difícil pero ya que lo hice me perdí y ya, con mi mente en blanco y yo estaba en otro mundo, pero iniciarlo sí fue complicado", comenta.



Al actor Alberto Guerra le tocó interpretar al marido de Alicia, que se ve en la necesidad de pedirle el divorcio al ver que su trabajo lo es todo para ella.



"Ver este otro lado de la moneda, donde incluso hay cierto machismo pero no es tóxico, el rechazo que él siente en un principio por los juguetes sexuales es por algo que nos han inculcado por generaciones, donde nos dicen que el hombre no necesita nada para dar placer a una mujer, eso es una inseguridad muy fuerte que nos han heredado. También es un hombre que quiere sacar adelante a su familia y no deja de lado la educación de su hijo, creo que es un personaje masculino que vale la pena ver", expresó Guerra.



En "Loca por el trabajo", que llegará a cines el 16 de noviembre, la protagonista ya no debe elegir entre su familia o el trabajo, según explicó el director, sino se adecua a los nuevos tiempos y se aferra a su identidad.



"Entonces entre más tragedia más cómica va a ser su historia".