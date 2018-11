Thalía saca su valentía

Ciudad de México.- "Valiente", además de ser el nombre del nuevo disco de Thalía, también ha sido una palabra que ha adquirido un nuevo significado que evoluciona con el tiempo dentro de su vida.



La cantante, quien visitó la capital para presentar su álbum y su colección de ropa, afirmó en plática con los medios de comunicación, que este trabajo le sirvió para dejar un poco de ella en cada canción.



"Siento que todos de alguna forma tenemos esa valentía en el corazón. Muchos la hemos olvidado, tapado, la hemos puesto en segundo término, pero es una valentía que cada que nos despertamos nos saca de la cama, nos levanta a través de cualquier adversidad o cualquier nube de angustia que la vida presente. En este disco yo reconecté a través de mi música con esa forma de aceptarme como soy, me gusta el momento que vivo: de libertad, de honestidad y amándome".



- ¿En qué momento ha tenido Thalía que ser valiente?



- Una valentía es cuando tienes un hijo, es enfrentar la pérdida de un ser que amas, en este caso mi madre, fue sobreponerme con valentía en un momento donde estábamos esperando el nacimiento de mi bebé. Esos obstáculos y esos dolores están ahí para moldearte y para ser un mejor ser.



El momento en que partió mi madre me secó, lloré tanto; se me llenan los ojos de lágrimas cuando de pronto veo a mi hijo compartiéndome algo, son como lágrimas que son diamantes de amor; pero ahorita estoy en un look progresivo, de que se puede todo, de que podemos manifestarlo, de agradecimiento y de dar gracias a Dios por todo y por tanto, por dejarme estar viva y permitirme hacer lo que amo.



La intérprete de "Qué ironía" afirmó que aun cuando en las redes sociales se deja ver activa y comparte mucho de lo que pasa en su día a día, en realidad es una persona muy reservada.



"Yo soy muy ermitaña a pesar de que sí tengo a mis amigas; estoy con mis hijos, con mi marido, estoy todo el tiempo haciendo e inventando".



Al mismo tiempo, la cantante fue cuestionada sobre todo lo que ha conseguido gracias a las redes sociales, desde convertirse en un meme, hacer un challenge o tener una piñata.



"Siempre he sido un meme, recuerdo que había la piñata de María Mercedes con el vestido rojo y lo gozo y lo disfruto y lo celebro, porque quiere decir que estoy ahí", dijo bromeando.



La actriz afirmó que si disfruta tanto de la vida y lo comparte, es gracias a que ella se enfoca en ver la parte positiva de todo.



"Tengo muchas planes que hacer y pienso en que hay mucha gente que juzga de diferentes formas y en mi caso yo me he entrenado en ver las cosas de cierta forma: las palabras amor, música, familia, amigos, vida".