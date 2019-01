Dirige una película a sus 8 años

Ciudad de México.- Brooklyn Prince, estrella de 8 años de la cinta The Florida Project, está dirigiendo una película llamada Colors.







"Mi sueño de dirigir comenzó en The Florida Project. Me encantó ver trabajar a Sean (Baker, director del proyecto) y me inspiró su paciencia, visión y creatividad", compartió el jueves la actriz en Twitter.







"Desde entonces, mi sueño fue convertirme en uno de los directores más jóvenes de todos los tiempos".







Prince agradeció a Baker por creer en ella, además de ser su mentor y amigo, así con al equipo y al elenco con los que ha trabajado.







"Espero que todos estén muy orgullosos. No puedo esperar a que el mundo vea Colors", agregó la famosa.







Por su parte, Baker compartió en su cuenta oficial su entusiasmo por el proyecto de su alumna, y dijo que se encuentran en la búsqueda de locaciones para el largometraje.