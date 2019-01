¿Marilyn Manson y Nicolas Cage son gemelos?

Ciudad de México.- ¿Qué tienen en común Marilyn Manson y Nicolas Cage? Hasta hace poco, pensábamos que nada unía a estas celebridades, pero las redes sociales se han encargado de hacernos ver el parecido increíble entre ambas, publicó El Universal.



Basta ver una imagen de los dos hombres lado a lado para notar las coincidencias en su aspecto. No sabemos si se trata de sólo una curiosidad o si de verdad los separaron a nacer.







Sin embargo, los usuarios de redes sociales no han dejado escapar este detalle y ya circulan por ahí los memescorrespondientes.







El nombre de pila de Manson es Brian Hugh Warner, mientras el de Cage es Nicolas Kim Coppola… al parecer no hay parentesco sanguíneo.