Roma gana tres premios de la Sociedad de Críticos de EU

La película Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón, ganó esta noche tres premios de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos.



En una votación realizada este sábado, Roma obtuvo el primer lugar en las categorías Mejor Película en Lengua Extranjera, Mejor Director y Mejor Fotografía.



La Sociedad, que se compone de 60 de los críticos de cine más destacados del país, celebró su 53 reunión anual de votación de premios en el Lincoln Center de Nueva York.



A continuación, los resultados completos publicados por la Sociedad Nacional de Críticos en su sitio web:



MEJOR ACTRIZ



Olivia Colman (The Favourite)



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO



Regina King (If Beale Street Could Talk)



MEJOR ACTOR



Ethan Hawke (First Reformed)



MEJOR ACTOR DE REPARTO



Steven Yeun (Burning)



MEJOR FOTOGRAFÍA



Roma (Alfonso Cuarón)



MEJOR GUION ORIGINAL



The Death of Stalin (Armando Iannucci, David Schneider, Ian Martin)



MEJOR PELÍCULA



The Rider



MEJOR DIRECTOR



Alfonso Cuarón (Roma)



MEJOR PELÍCULA EN IDIOMA EXTRANJERO



Roma



MEJOR DOCUMENTAL



Minding the Gap