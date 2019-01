Cecilia Galliano se 'burla' de Yanet García

Cecilia Galliano estuvo en el segmento Los Tu-Vasos de Cuéntamelo Ya! para tener un altercado con los conductores de la emisión, quienes se burlaron sin piedad de Sabadazo; sin embargo, la guapa argentina aprovechó para mofarse de Yanet García.Todo ocurrió en la emisión del pasado 29 de diciembre de Cuéntamelo Ya!, donde Roxana Castellanos, interpretando a Deyanira Rubí, Paul Stanley y Ricardo Margaleff hicieron comentarios despectivos del extinto programa conducido por Araceli Ordaz y Omar Chaparro.Cecilia Galliano apareció en pantalla para defender al show, exigiendo que respetaran a los presentadores que dieron vida a Sabadazo, pues tuvo más rating que Cuéntamelo Ya!.Luego de varios minutos de discusión, Deyanira Rubí señaló que al menos en su programa no cantan ‘La nota que anota’, uno de los principales atractivos de Hoy, en el que también participa Paul Stanley.Ante la confusión de la presentadora, Cecilia Galliano aclaró el tema, señaló que eso no era parte de Sabadazo y, sin decir nombres, mencionó que esa es una de las secciones más populares del matutino de Televisa.Además de mencionar los detalles del segmento, sin dudarlo, Celilia Galliano se inclinó para mostrar el principal atractivo de Yanet García:"Yo nunca canté eso, o sea, nosotros no cantábamos eso. Es el clima de Hoy, Aclimátate, lo saca esta chava que tiene unas pompas así muy grandotas”Por si fuera poco, la candente argentina también aprovechó para mencionar que El Camioncito de Hoy es una idea muy absurda y Paul Stanley tuvo que salir a defender a su emisión, señalando que se habían desviado del tema del programa.Cecilia Galliano se limitó a mencionar que Sabadazo regresará algún día a la pantalla chica, pero mientras tanto la audiencia tendrá que conformarse con programas como Cuéntamelo Ya!.