Critican a Thalía por 'transformarse' en Paulina Rubio

Thalía generó polémica tras publicar una foto en la que luce el pelo rizado y un look ochentero, pues lejos de recibir halagos, los fans de la cantante señalaron que se parece a Paulina Rubio.Tan solo en Instagram, la protagonista de la telenovela María Mercedes cuenta con más de 12.3 millones de seguidores.Recientemente, la esposa de Tommy Mottola deleitó a sus fans con una foto en la que luce el pelo rizado muy al estilo de la década de los ochenta.En tan solo un día la instantánea obtuvo más de 337 mil ‘Me gusta’ y un gran número de comentarios, en los que los internautas señalaron que Thalía abusó tanto de los filtros que consiguió verse como persona completamente diferente.Además, algunos usuarios aseguraron que la foto no era de la intérprete de ‘No me acuerdo’, y destacaron que se parece más a Paulina Rubio, con quien durante varios años se rumoró que mantuvo una férrea rivalidad.