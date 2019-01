Globos de Oro 2019; hoy, noche de gala

Ciudad de México.- Obras dramáticas de época se disputan los principales premios a la comedia o musical y películas llenas de canciones dominan las categorías de drama. Sí, se trata de la edición 76 de los Globos de Oro.



La confusión en las categorías suele reinar en los Globos. Basta recordar cintas salpicadas de humor como Misión rescate y ¡Huye! que compitieron como comedias. Pero los Globos, considerados como la parada más trivial, extravagante y divertida de la temporada de premios que coronan los Oscar, podrían sentirse especialmente confusos este año.









Glenn Close. La buena esposa. Foto: Silver ReelLa gala, que se transmitirá hoy en vivo, podría básicamente pertenecerle al remake de Nace una estrella, de Bradley Cooper. Es la favorita a mejor película (drama), mejor actriz (Lady Gaga), mejor canción (Shallow) y mejor actor (Bradley Cooper). Y su máxima competencia es otra película musical: la cinta biográfica sobre Freddie Mercury Bohemian Rhapsody, cuyo astro Rami Malek, según algunos, podría imponerse como mejor actor.Lady Gaga. Nace una estrella. Foto: Warner Bros. PicturesPese a su copiosa música, ambos filmes fueron elegidos para la categoría dramática. Para Nace una estrella es, en cierto modo, una movida para establecerse como la favorita al Oscar que muchos creen que es.Resulta que este año las votaciones al Oscar comienzan mañana y su triunfo en los Globos entrará al periodo de nominaciones a los premios de la Academia como la favorita por amplio margen.Mientras que Nace una estrella compite como película dramática, algunas cintas con tintes de humor, pero calificadas como dramas —The Favourite, Green Book y Vice— se miden en la categoría de musical ocomedia.Nicole Kidman. Destroyer. Foto: 30WestVice encabeza la lista de nominados a los Globos de Oro con seis candidaturas, pero probablemente The Favourite tenga más opotunidad de ganar. The Favourite, de Yorgos Lanthimos, una lucha de poder triangular en la corte de la reina Ana, es la más decorada del grupo en una temporada que ha galardonado consecuente a su trío de actrices: Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone.Emily Blunt, nominada dos veces este año —a mejor actriz por El regreso de Mary Poppins y a mejor actriz de reparto por A Quiet Place— podría darle pelea a Colman.Melissa McCarthy. ¿Podrías perdonarme? Foto: Fox Searchlight PicturesSi las líneas de la comedia, el musical y el drama están particularmente borrosas este año en los Globos, lo están aún más entre el cine y la televisión.Hay tantas estrellas de la gran pantalla nominadas en las categorías de TV como en las de cine. Entre ellas: Julia Roberts (Homecoming), Jim Carrey (Kidding), Amy Adams (tanto por Vice como por Sharp Objects), Michael Douglas (The Kominsky Method), Benedict Cumberbatch (Patrick Melrose), Antonio Banderas (Genius: Picasso) y Hugh Grant (A Very English Scandal).Rosamund Pike. A Private War. Foto: Acacia Filmed EntertainmentAdemas, se contará, por primera vez, con un premio honorífico a la carrera en la televisión llamado Carol Burnett, que será otorgado a la leyenda estadunidense del mismo nombre.El premio Cecil B. DeMille, que cada año se entrega a una gran figura del cine, caerá en manos del actor Jeff Bridges.