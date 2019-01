Lady Gaga lista para dominar los Globos de Oro por 'A Star is Born'

Ciudad de México.- El espectáculo de este año, que se transmitirá en vivo a partir de las 8 pm por la cadena NBC tras una hora de cobertura de la alfombra roja, probablemente le depare premios a la favorita al Oscar de Bradley Cooper 'A Star Is Born' ('Nace una estrella'), a la comedia de época de Yorgos Lanthimos 'The Favourite' ('La favorita'), a la película extranjera 'Roma' de Alfonso Cuarón, a la serie de comedia de Amazon 'The Marvelous Mrs. Maisel' y a la serie de antología de Ryan Murphy 'The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story', con Edgar Ramírez y Penélope Cruz.



Esta vez Lady Gaga se encamina a ganar no uno sino dos premios: a mejor actriz en una película de drama y a mejor canción por 'Shallow', de 'A Star Is Born'.



Sin embargo, Gaga, quien ganó un Globo de Oro en 2016 por su papel estelar en la producción televisiva 'American Horror Story: Hotel', aún estaría por debajo de los tres Globos ganados por Barbra Streisand por la versión de 'A Star Is Born' de 1976.