Suzy Cortez presume tatuaje dedicado a Messi

Tras ganar el certamen Miss Bumbum 2015, el cual premia a la mujer con la mejor retaguardia, Suzy Cortez se ha consolidado como una de las playmate, modelo y TV Host más buscadas en su natal Brasil.También en Instagram ha sabido ganar público reuniendo, hasta el momento, a más de un millón de internautas pendientes de sus publicaciones.La modelo subió un video donde aparece recostada sobre una cama mientras le realizan un tatuaje.Sin embargo no se trata de cualquier simple dibujo en tinta pues el presente estuvo dedicado a Lionel Messi, su futbolista favorito.El tatuaje tiene el siguiente mensaje: ‘Messi 10’.Al lado de la publicación adjuntó un texto en el que hizo evidente, una vez más, su gusto por el futbolista y explicó el porqué de tan distinguido regalo a Lionel."Estoy segura de que el mejor jugador de la historia ganará por sexta vez el Balón de Oro y el Premio FIFA 2019 The Best. Anticipé la celebración haciendo un tatuaje con el nombre de Messi y el número 10 junto con el escudo del FC Barcelona para celebrar los 120 años que amo mucho”.