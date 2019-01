Irina Baeva publica romántica fotografía con Gabriel Soto

Desde que se dio a conocer la relación de Irina Baeva y Gabriel Soto -ex pareja de Geraldine Bazán- los internautas no dejaron de juzgar el noviazgo y atacarlos en redes sociales.Los insultos llegaron a tanto que la joven de 25 años decidió publicar un video quejándose del cyberbullying. Lamentablemente, eso fue aún más criticado.“Quiero compartir con ustedes que en estos momentos estoy viviendo una situación de ciberbullying basada en especulaciones sobre mi vida. Agradezco esta situación por sensibilizarme más a este tema y por acercarme más a esta gente que está siendo bulleada, criticada, juzgada por diferentes razones, y hoy les ofrezco mi total apoyo, porque sé lo que se siente ser señalado y humillado injustamente”, se puede escuchar en el video.Y aunque durante meses se abstuvieron de publicar fotografías de su noviazgo, recientemente ambos compartieron en redes sociales románticas instantáneas en la playa.“Grandes planes para 2019. Que todo aquello que nos desean se les multiplique!", escribieron.La publicación de Irina obtuvo más de 200 mil 'me gusta' al igual que la de Soto.