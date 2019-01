'¿Qué le pasó a Angelique Boyer?' se preguntan tras foto en bikini

Siempre en el top. Angelique Boyer es una de las famosas que en el 2018 disfrutó mucho de la playa junto a su pareja.Y si de algo no quedó duda, fue que tanto ella como Sebastián Rulli son amantes del mar, por lo que se dieron varias escapadas románticas.Lo que no dejó de sorprender, es de lo guapa que luce actualmente Angelique, pues con cada bikini lució su cuerpo de gimnasio encantando a todos sus seguidores.Y fue su última publicación la que robó la atención de todos tras publicar una foto en un bikini gris en las playas de Tulum, Quintana Roo.“Hermosa, ¿cuál es la fórmula para estar así?” / “Eres muy linda” / “Eres la más bella” / “Tan hermosa”, fueron algunos de los comentarios con los que la elogiaron.Sin embargo, no faltaron quienes pusieron en duda que la foto fuera real, y además, se preguntaron qué estaba haciendo pues su cuerpo luce muy diferente al que era antes.“Algo no circula en esta foto” / “Muy flaca...” / “¿Qué se ha hecho en el cuerpo, no estaba así”, son otros de los comentarios en los que dudaron la veracidad de la foto.De lo que no cabe duda es que se ve muy guapa, y nada mejor que haber recibido el Año Nuevo en una paradisiaca playa junto a su pareja.