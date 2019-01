Roma dorada

Ciudad de México.- Sesenta y un año después, México volvió a coronarse en los Globos de Oro con el premio a Mejor Película Extranjera, gracias a Roma, de Alfonso Cuarón.



El cineasta, que igualó la hazaña de 1958 de Ismael Rodríguez con Tizoc, también se llevó el premio a Mejor Director, anoche en la entrega 76 de los galardones en Los Ángeles.



"Siento como si estuviera haciendo trampa al aceptar este premio, porque la mayor parte de lo que hice fue atestiguar y disfrutar a las asombrosas Marina de Tavira y Yalitza Aparicio... que existieran en la pantalla. Estoy eternamente agradecido a ambas.



"Una parte de mí me está diciendo que, en realidad, esta película fue dirigida por Libo (su nana de la vida real), por mi mamá y por mi familia. ¡Muchas gracias, México!", expresó el realizador en un discurso en inglés y español al recibir el premio de Mejor Director.



Cuarón, quien ganó en 2014 la misma categoría por Gravedad, también estuvo nominado a Mejor Guión, que fue para Green Book, que ganó Película de Comedia o Musical, Mejor Guion y Mejor Actor de Reparto.



El marco del triunfo de una película mexicana en la antesala del Óscar fue una ceremonia con momentos emotivos, cuando Glenn Close (Actriz Drama por La Buena Esposa) expresó el derecho de las mujeres a tener sus sueños.



Aunque también tuvo intentos de humor fallidos, cuando sus anfitriones (Andy Samberg y Sandra Oh) en bata entraron a ofrecer vacunas contra la gripa, pero muchos famosos se incomodaron.



Bohemian Rhapsody se coronó como Mejor Película Drama y Mejor Actor Drama (Rami Malek).



La máxima nominada en la velada era El Vicepresidente, con seis postulaciones, pero sólo obtuvo una.



El Mejor Actor de Comedia, Christian Bale, quien interpretó al ex Presidente de Estados Unidos, Dick Cheney, en ese filme, añadió su toque de humor al recibir su reconocimiento.



"Muchas gracias a satán por haberme dado inspiración para interpretar a este personaje", bromeó.



Nace una Estrella, protagonizada por Lady Gaga, tuvo que conformarse con la categoría de Mejor Canción.



Al ganar Actriz de Reparto de cine por If Beale Street Could Talk, Regina King se comprometió a que el 50 por ciento del talento en sus próximas producciones serán mujeres.



Jeff Bridges, en cambio, se extendió en su discurso, al recibir el premio honorario Cecil B. DeMille, contando experiencias de su carrera, ante un público muy atento a sus ocurrencias.