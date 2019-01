Cardi B, Childish Gambino y Post Malone actuarán en Bonnaroo

Nashville, Tennessee.— El Festival de Música y Arte Bonnaroo 2019 incluirá a Childish Gambino, Post Malone, Cardi B, The Lumineers y múltiples presentaciones de Phish.



El programa para el evento anual previsto del 13 al 16 de junio en Manchester, Tennessee, se anunció hoy.



Entre otros artistas en la lista están Solange, The Grand Ole Opry, The Avett Brothers, Hozier, Kacey Musgraves, Brandi Carlile y Brockhampton.



Históricamente, Bonnaroo trae a grandes estrellas de rock como U2, Elton John y Pearl Jam, y este año la emblemática banda Phish regresará al escenario por primera vez desde 2012 para actuar dos noches durante el festival de cuatro días.



Varios DJs y artistas electrónicos como GRiZ, RL Grime, Odesza e Illenium también tocarán en el festival, que cumple 18 años.