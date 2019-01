Exmánager de 'Juanga' explica por qué no aparecerá todavía

Ciudad de México.- En los últimos meses mucho se ha especulado sobre la supuesta reaparición de Juan Gabriel, incluso una fotografía en la que aparece de espaldas se viralizó como 'la prueba de que sigue vivo'.



Primero su exrepresentante Joaquín Muñoz informó que regresaría en diciembre, luego que no, que hasta el lunes 7 de enero, día en que cumpliría 69 años.



Sin embargo, al no a parecer señaló el por qué en una entrevista para Telemundo y afirmó que 'lo quieren matar'.



“No va a aparecer todavía, porque no hemos quedado que fuera a aparecer", dijo Muñoz.



De acuerdo con Muñoz, a Juan Gabriel le hubiera gustado 'revivir' el día de su cumpleaños, pero está en espera de la orden "de una persona muy importante de México", aunque omitió decir de quién se trataba.



“A la hora que él diga, a esa hora se arregla todo. Mañana yo le voy a pedir la fecha para que él [Juan Gabriel] pueda salir porque su vida está en peligro, si lo encuentran, lo matan", dijo Muñoz.



Con la expectativa que generó el regreso del cantante nacido el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, en el estado de Michoacán, muchas personas quedaron tristes y decepcionadas de esperar el regreso del 'Divo de Juárez'.