Vanessa Ponce de León, más que belleza

Ciudad de México.- No me la quiero quitar ni para bañarme!’, dijo eufórica a Excélsior la mexicana Vanessa Ponce de León Sánchez, refiriéndose a la corona que orgullosa porta y que la acredita como reina de Miss Mundo 2019.



Sin embargo, y aunque ya tiene un mes de haber ganado este certamen que se llevó a cabo en China y que Imagen Televisión transmitió, la guanajuatense aseguró que fue hasta que llegó a nuestro país que realmente se dio cuenta de lo que había logrado.



“Me cayó el veinte cuando llegué a México y sentí el cariño de la gente y que ya empecé a trabajar, ahora sí me siento reina, se siente real, antes de eso era como una espera infinita para ver a tu gente, me urgía estar en México, respirarlo, venía llorando en el avión”, compartió durante su visita a las instalaciones de Grupo Imagen.



Confesó que la corona se ha vuelto parte de su vida, pero tiene muy claro que aunque le encante sólo es prestada.



“Es una corona muy importante, porque es la misma desde 1972. En Miss Mundo no te quedas con ella, la pasas a la siguiente, es como un símbolo de legado. No sé exactamente de qué está hecha, sólo sé que es la más cara de los certámenes de belleza, sé que es de un diseñador inglés y se siente increíble ponértela, ¡no me la quiero quitar ni para bañarme! No está pesada y la porto con mucho orgullo”, señaló emocionada.



Miss Mundo no sólo es un certamen de belleza, también tiene una causa social, las participantes deben ser muy preparadas y presentar un proyecto en el que se ayude a la comunidad y la organización aporta apoyo a las causas que considere importantes.



“Fue un reto muy complicado, hay muchas etapas en el certamen, pero creo que lo más importante, lo que sobresalió fue el proyecto social, que es trabajar para la niñez indígena mexicana. Y eso es lo que les gustó en el certamen, a eso fui allá, a luchar por ellos. Y solamente decirle al pueblo mexicano que para eso estoy aquí, y que espero trabajar mucho ese año”, expresó Vanessa en entrevista para Imagen Radio con Francisco Zea.



“La base de todo Miss Mundo es belleza con propósito, y esto lo que hace es que recauda fondos y todo lo que obtienen del certamen se destina a causas sociales alrededor del mundo; ahora tienen 130 proyectos en pie y con los que siguen ayudando cada año, y lo que hace es que selecciona los cinco mejores proyectos de ese año; en base a qué: cada una de las participantes tiene que llevar un proyecto de su país, y este año, por ejemplo, ganó Nepal, Vietnam, ganó México, Indonesia y Nueva Zelanda. Y ese año de reinado se dé a esos cinco países, a fortalecer estas causas sociales”, le explicó al comunicador.



Para la mexicana el ganar esta corona es el paso que necesita para ayudar a su gente, los niños mixtecos que migran entre los estados de Guanajuato y Guerrero en época de pisca de chile y que no tienen los recursos para solventar las necesidades básicas, causa en la que trabaja desde hace tres años.



“Todo el equipo de Miss Mundo vendremos a México a hablar sobre mi proyecto Na Vali, que es de los niños indígenas a quienes les brindamos educación, salud y alimentación, haremos un plan para ver cómo mejorar la situación de estas personas, cómo podemos traer inversión a ellas y cómo podemos mejorarlo.



“Lo más importante es que tenga una junta con la organización para ver de qué manera se puede atacar este problema, ver cuáles son las necesidades, después de eso ya sabremos cuál va a ser el camino. Sé que la visita va a ser en los meses de mayo y agosto”, adelantó.



Su interés por esta comunidad indígena, narró a Francisco Zea, fue porque hace tres años empezó a trabajar con varias causas sociales.



“Con centros de rehabilitación para mujeres, con gente con discapacidad, con gente enferma de cáncer, y cuando conocí esta comunidad indígena, lo que me parecía terrible es que muchos de ellos no tenían sus documentos en orden y ninguno estaba reconocido como ciudadano mexicano.



“Tampoco hablan español, hablan mixteco, y para ellos es dificilísimo (si) un niño se te enferma y lo quieres llevar al doctor... no te reciben en ninguna institución de seguridad social, y tampoco puedes ir al doctor, pues ¿cómo compruebas que es tu hijo?, ¿cómo compruebas que está enfermo?, ¿cómo te lo llevas?, ¿cómo lo ingresas al doctor si es algo mayor? Y tampoco puedes pedir asistencia legal (porque) no tienes una identidad y no puedes acceder a ninguno de estos derechos (...) Esa fue la problemática social que a mí me pareció inaudita”, subrayó durante la entrevista con Imagen Radio.



Destacó que “es una situación que no nos damos cuenta que existe, porque le hablo a la gente de mi proyecto social y la gente no sabe que existen estos niños ni dónde están. Se necesita visibilizar el problema, porque si no sabes que existe, ¿cómo lo vas a enfrentar?”.



Las actividades de esta mexicana son muchas y desde ahora su agenda de trabajo está totalmente saturada en 2019.



“Lo que hacemos es ir a cada uno de los países, en esta ocasión son 20 y veremos los proyectos que se están llevando a cabo y que pueden ser desde la pobreza, el autismo, cáncer, preservación ambiental.



“Sólo puedo estar cuatro días en México, quería estar más tiempo, pero, para esto firmé, la chamba empieza, entonces me voy a Asia, a Tailandia y Hong Kong. Estaré en Indonesia para ayudar con lo que pasó con el tsunami, la reconstrucción de Haiti y a Nepal a ayudar en un proyecto muy similar al mío, y a Nueva Zelanda a implementar otro en contra del abuso sexual; para mí es el trabajo de mis sueños”, señaló.



La mexicana manifestó que lo mejor de ser reina de Miss Mundo es que se ha convertido en un ejemplo a seguir y que eso, lejos de asustarla, la motiva mucho más.



“Lo que he sentido es que la gente se ha inspirado. Sobre todo los mexicanos me han buscado para decirme que están muy orgullosos de mí y que los inspiré para hacer algo y eso es lo que estoy buscando”, comentó.



“Es una gran responsabilidad, pero es la chamba, soy la encargada de llevar el nombre de México en alto y creo que lo estoy haciendo bien. Tengo que ser responsable y eso lo aprendí desde los 17 años, cuando me fui a vivir sola para estudiar la universidad en Guanajuato, eso te hace madurar mucho, tuve que aprender a pagar mis cuentas, a trabajar, ya nadie está para decirte: ‘levántate, tiende tu cama’, ya lo tienes que hacer, eso me ayudó mucho y trabajar en las organizaciones sociales y ver las necesidades de la gente me hizo muy consciente de cómo llevar mi vida.



“No me da miedo, no hay nada que esconder, esto es lo que hay, soy lo que soy, he llegado lejos por lo que creo y he trabajado y aquí estoy”, reafirmó.



Las participantes de este concurso no sólo deben ser bellas, un requisito importante es que también deben ser preparadas y eso es primordial para las mujeres del mundo, indicó.



“Podemos ser todo lo que nos propongamos en la vida, si ves a las chicas que participaron en Miss Mundo te quedas con la boca abierta. Una de mis mejores amigas era Estados Unidos y ella es cantante de ópera, corre maratones, tiene una carrera en finanzas y una especialidad en Riesgo y trabaja para una firma de abogados y habla tres idiomas y todas son de ese calibre. Eso significa que como mujeres tenemos que elevar nuestro nivel, podemos serlo todo, Miss Mundo es la prueba”, concluyó.