Celebran sus 20, con nuevo disco

Chihuahua, Chih.- Jimmy Boyz y La Zarna es una banda de rock urbano, que no tiene influencias del Heavy ni de otros ritmos del Hard Rock, son orgullosamente chihuahuense que surge en 1999 y antes de finalizar este año lanzan su más reciente material discográfico "16 éxitos, casi XX años de rock, sólo una leyenda".



Dicho álbum es una recopilación que reúne 16 temas totalmente en vivo, bajo la producción de Audio Del Desierto, en el cual incluyeron un dueto con uno de los grupos de rock de México, “Liran Roll”, con un estilo único que los hace crear, proponer y romper esquemas, en la escena del rock mexicano.



En entrevista para El Diario comentaron que: “todos nuestros temas son orinales en su totalidad y el objetivo principal es colocarlas en el gusto de la banda amante del rock nacional”.



La música de esta banda, sus propios fans la consideran para liberar el espíritu, desahogar el alma y hacer lo que más les gusta, rock and roll y blues.



"Nuestra música está hecha con el corazón, para los corazones y no hecha con las mentes para manipular mentes", enfatizó Jimmy Boyz, director del grupo.



Creadores de grandes éxitos como "Pomo Sapiens", "Chaman" y "Siempre”, temas que han sido parte fundamental dentro de su carrera musical y que los ha dado a conocer y posicionado. Han participado con Arturo Labastida, saxofonista de El Tri, quien se ha presentado en la ciudad en diferentes ocasiones con la agrupación.



“Agradecemos el apoyo a El Diario de Chihuahua, a toda la gente que desde nuestros inicios está con nosotros, seguimos haciendo lo que nos gusta, con toda la pasión y calidad: la música”.







Síguelos en:



Facebook/zarnabluesband