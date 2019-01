Estrellas de Friends todavía ganan millones de dólares al año gracias a la serie

Los actores principales de Friends fueron las grandes estrellas de la NBC desde 1994 hasta 2004 y sus salarios siempre fueron un gran tema de discusión durante la emisión de la serie. A pesar de que han pasado 14 años desde el fin de la serie, la gente todavía está hablando del dinero que ganan Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, ya que los actores siguen acumulando cerca de 20 millones de dólares al año por la emisión de la ficción.



De acuerdo con una publicación reciente en Reddit, el elenco de Friends aún está haciendo negocio de la serie.





"Todos los seis miembros del reparto aún ganan 20 millones de dólares al año, ya que la serie aún genera mil millones anuales para Warner Bros. Y podrían ganar aún más gracias a un nuevo acuerdo con uno de los servicios de streaming más populares", escribió un usuario.





El post incluía un artículo de Market Place, que explica cómo el reparto de Friends comenzó su exitosa carrera ganando 22 mil 500 dólares por episodio y al final de la serie, ganaban la friolera de un millón.Según una publicación reciente de Insider, los ingresos netos individuales de los miembros del reparto alcanzan cifras astronómicas. Lisa Kudrow tiene un estimado de 70 millones de dólares, Matt LeBlanc y Matthew Perry tienen aproximadamente 80 millones, David Schwimmer alrededor de 85 millones, Courtney Cox acumula 120 millones y Jennifer Aniston sale ganando con 220 millones., desde series fallidas hasta exitosas. Lisa Kudrow tuvo un breve regreso a la televisión en 2005 con The Comeback. Matt LeBlanc se mantuvo cinco años en antena con la serie de Showtime titulada Episodes.Matthew Perry protagonizó ficciones de corta duración como Studio 60 on the Sunset Strip de Aaron Sorkin y el reboot de La extraña pareja junto a Thomas Lennon. Schwimmer apareció recientemente en cuatro episodios del reboot de Will & Grace, mientras que Courtney Cox encontró el éxito con seis temporadas de Cougar Town. Jennifer Aniston ha sido la que ha tenido más recorrido, y cuenta con una carrera cinematográfica más consistente.Recientemente un popular servicio de streaming anunció que retiraría la serie del servicio de streaming. Sin embargo, la reacción de los fans fue tan negativa que la plataforma terminó pagando alrededor de 80 millones de dólares para mantenerlo en su catálogo hasta 2019.