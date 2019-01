El exboxeador Floyd Mayweather presumió su colección de relojes en redes sociales.El excéntrico Mayweather, dio otra muestra más de su ansia por presumir sus posesiones.En Twitter relató su gusto por presumir su riqueza, ya que usa un reloj, por cada día que se encuentra fuera de su casa.“Si viajo por treinta días, llevo la misma cantidad de relojes a utilizar”, dijo en un video. Pero eso no es todo: “En caso de que prolongue la estancia, unos diez días más, cargo con otros diez relojes”.Y si el ex púgil tiene una noche especial, utilizará el 'Billionaire' watch de Jacob & Co., cuyo costo ronda los 18 millones de dólares.