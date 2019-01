Joaquín Cosío dice no a Rambo 5

Ciudad de México.- uando un actor puede decir no a un proyecto como Rambo 5: Last Blood, cinta que se estrenará este año y en la que compartiría créditos con el estadunidense Sylvester Stallone, los españoles Paz Vega y Óscar Jaenada, la mexicana Adriana Barraza, y Jessica Madsen, entre otras estrellas internacionales, es porque ya se está en las grandes ligas y ese es el caso del mexicano Joaquín Cosío.



“Rambo no la hice, cancelé mi participación porque hubo cambios en el guion y sencillamente no me gustaron; entonces hablé con la verdad y dije que no. A estas alturas sé, intuyo o huelo qué sí me gusta y qué no, así que preferí declinar la invitación”, comentó en entrevista con Excélsior.



Y es que el nayarita se ha convertido en una de las cartas fuertes para productores nacionales e internacionales: ha participado en proyectos como 007 Quantum, El llanero solitario, El infierno, Easbound&Down, Savages, Capadocia, Las Aparicio, Sr. Ávila y Blue Demon entre otros, algo que según el actor se debe a la intuición.



“¿Qué puedo decir?, tengo una buena racha desde hace un par de años o un poco más, me han llegado muy buenas ofertas, muy buenos proyectos. Narcos, que es una gran producción... estrenar Belzebuth, participar en Sonora, que es una de las cintas que más me han gustado de Alejandro Springall, y el guion basado en La ruta de los caídos, de Guillermo Munro, una historia de época ubicada en 1931 cuando los chinos son expulsados de Sonora y Estados Unidos cierra su frontera, ha sido un agasajo”, comentó.



Después de más de una década, el actor vuelve a los zapatos del personaje que lo dio a conocer y lo catapultó a la popularidad: Mascarita.