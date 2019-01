Sergio Mayer levanta polémica con 'Solo para Mujeres'

Ciudad de México- Sergio Mayer Bretón se volvió Trending Topic esta tarde luego de una declaración polémica que hizo en el programa de Javier Poza en Radio Fórmula.



En el matutino el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados aseguró que "Sólo para mujeres" definió "una época de un cambio importante en los derechos de la mujer".



El diputado por Morena señaló que cuando el espectáculo comenzó entraban a cabildo para decidir si les daban el permiso para presentarse, además que los hombres le daban permiso a sus mujeres para ir a verlos.



"'Solo para mujeres' fue parte de ese proceso, de ese cambio importante y que no solamente cultural sino social. Incluso (Carlos) Monsiváis en algún momento llegó a hablar y escribir del fenómeno de 'Solo para mujeres'", dijo Mayer sobre el show en el que no le avergüenza haber participado.



Al ser cuestionado si se considera una persona culta, el legislador morenista aseguró que es un hombre informado, pues "culto" depende de los enfoques "y me parece sería irresponsable compararte y decir junto a quién". Añadió que para él lo importante es estar al pendiente de lo que está pasando y buscar siempre el beneficio para tu país.



Sobre su llegada a la política dijo que ha estado llena de críticas que han caído en la discriminación por el hecho de haber sido actor y haber formado parte de Televisa, situación que considera "trae una desventaja tremenda porque de inmediato te ponen con algún partido y alguna ideología".



Recordó que su intención de participar en un cambio sucedió cuando uno de sus hermanos sufrió un secuestro y estuvo a punto de irse del país, pero una persona le dijo que por su trabajo era fácil, pero "por qué no mejor se quedaba a hacer algo".



Sergio Mayer Bretón aseguró que en su campaña gastó 87 mil pesos y que se acercó a Morena cuando vio el proyecto alternativo de nación que traía el presidente Andrés Manuel López Obrador.