Desestiman parte de la demanda de Judd vs Weinstein

Los Ángeles— Un juez federal desestimó parte de la demanda de Ashley Judd contra Harvey Weinstein, reportaron medios de prensa.



El juez Philip S. Gutierrez, de la Corte Federal para el distrito de Los Ángeles, falló ayer que la demanda de acoso sexual de la actriz no entra en el ámbito de una ley de California, pero que Judd aún puede llevar al productor a juicio por acusaciones de difamación e interferencia económica, reportaron los diarios Los Angeles Times y The New York Times.



Judd dijo que tras rechazar las propuestas sexuales de Weinstein hace dos décadas, éste la difamó con el director de "El Señor de los Anillos" Peter Jackson, lo que perjudicó su carrera.



Weinstein, de 66 años, también enfrenta un proceso penal en Nueva York y es objeto de otras investigaciones.



El exmagnate del cine ha negado cualquier acusación de sexo no consensual.