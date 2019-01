Es la duquesa más gastadora

Londres— Meghan Markle se convirtió con cerca de 500 mil euros en la duquesa que más gasto en ropa en el 2018, informó El País.



Según de UFO No More, un blog de moda, la ropa identificada a lo largo del año pasado tiene un valor de 480 mil euros, valor que coloca a Markle como el miembro de la realeza con el vestidor más caro, frente a la reina Letizia, quien utilizó 43 mil para 107 prendas nuevas.



La duquesa se encuentra también por delante de la princesa Mary de Dinamarca, quien invirtió 103 mil euros, así como de Sofía de Wessex, esposa del príncipe Eduardo de Inglaterra, con 87 mil.



A cargo de seis jóvenes la UFO No More, es el resultado de la suma de investigaciones enfocado a 11 mujeres de la realeza, ha identificado 256 piezas de la duquessa, que suman más de medio millón de euros.



Según UFO No More, el costo del juego de pulsera y pendientes que llevó en su boda Markle, está valorado en 206 mil euros, y aún sin ellos, el guardarropa de la duquesa seguiría siendo el más caro.



Para ellas, el armario de Markle va a seguir creciendo y siendo caro, puesto que tendrá que aún les falta incorporar las prendas de su embarazo.