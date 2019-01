Lamenta director haberle mostrado sus genitales a Cameron Diaz

Ciudad de México- Desde que se casó con Benji Madden, músico e integrante de la banda Good Charlotte, la actriz Cameron Diaz ha cultivado un bajo perfil en Hollywood, alejándose incluso de la actuación, por lo que su vida no ha sido tema para la prensa de espectáculos.



Sin embargo, su nombre vuelve a estar en boga luego que el sitio The Cut reflotara una entrevista que la estrella concedió en 1998 a Newsweek. En ella, Diaz confesó que al director Peter Farrelly y a su hermano y colega, Bobby, les gustaba hacer bromas para que la gente mirara sus genitales mientras trabajan en la película "Loco Por Mary" que ella protagonizó junto a Ben Stiller y Matt Dillon.



Ayer, Peter reconoció a The Hollywood Reporter que lo señalado por Diaz hace más de 20 años, era cierto.



"Fui un idiota", confesó. "Hice esto hace décadas, y pensé que estaba siendo gracioso, y la verdad es que me avergüenzo, y eso me hace temblar ahora. Lo siento profundamente", agregó el realizador, que junto a su hermano son responsables de otras memorables entregas de la comedia como "Tonto y Retonto" (1994), "Irene, yo y mi otro yo" (1999), "Amor Ciego" (2001), entre otras.



Cameron Diaz, no obstante, comentó que el incidente ocurrió mientras realizaban el casting de la célebre película de humor, y no se mostró horrorizada por lo que los hermanos consideraban una broma.



"Cuando un director te muestra su pene la primera vez que lo conoces, debes reconocer el genio creativo", explicó a Newsweek.



El proyecto cinematográfico más reciente de Peter Farrelly es "Green Book", que podría ser nominado a los Premios Oscar después de ganar el Globo de Oro a la Mejor Comedia o Musical. Protagonizada por Mahershala Ali y Viggo Mortensen, la trama se centra en un cómo un pianista de concierto afroamericano y su piloto italiano-estadounidense, respectivamente, se convierten en amigos.