Peter Farrelly acepta que fue un 'idiota' por enseñar los genitales

Los Ángeles — El director de "Green Book" Peter Farrelly se expresó profundamente arrepentido y avergonzado luego que el cibersitio de cine The Cut encontró una historia de hace 20 años en la que colegas dijeron que le gustaba exhibir sus genitales a modo de broma.



The Cut publicó el miércoles fragmentos de un artículo de la revista Newsweek de 1998 que dice que Farrelly y su hermano y frecuente colaborador, Bobby Farrelly, usaban trampas para lograr que la gente le viera el pene al director.



Farrelly emitió un comunicado el miércoles a través de su publicista diciendo que las descripciones en la historia eran verídicas.



"Era un idiota", dijo Farrelly. "Hacía eso décadas atrás y pensaba que era chistoso y la verdad es que estoy avergonzado y que ahora me da escalofríos. Lo lamento profundamente".



Entre aquellos que le dijeron a Newsweek que habían caído en la trampa están el ejecutivo del cine Tom Rothman y la actriz Cameron Diaz, quien protagonizaba la comedia de los hermanos Farrelly "There's Something About Mary" (“Loco por Mary”) en aquel entonces.



"Green Book", protagonizada por Mahershala Ali y Viggo Mortenson como un pianista concertista negro y su chofer ítalo-estadounidense que se hacen amigos pese a sus diferencias, ganó el Globo de Oro el domingo a la mejor película musical o de comedia.