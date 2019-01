Revelan foto de Jude Law y John Malcovich como pontífices

Ciudad de México.- La primera imagen oficial de "The New Pope", secuela de la controversial serie “The Young Pope”, fue difundida por FOX Premium, en la cual aparecen los actores Jude Law y John Malkovich.



Los dos aparecen con atuendos de sumos pontífices, en primer plano está Jude, quien de nueva cuenta lidera el elenco, con una mirada intrigante y una ligera sonrisa; mientras que detrás, John, el cual se integra a esta temporada, luce serio o preocupado.



A la serie también se suman Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir y Massimo Ghini; y regresan el peruano Ramón García, los italianos Silvio Orlando y Maurizio Lombardi; el español Javier Cámara; la belga Cécile de France y la francesa Ludvine Sagnier.



Se conformará por ocho episodios, los cuales se encuentran en etapa de producción en Italia con la dirección de Paolo Sorrentino, quien también se encarga del guión al lado de Umberto Contarello y Stefano Bises.



"The Young Pope" narra la controvertida historia del inicio del pontificado del papa Pío XIII, el primer pontífice estadounidense y el más joven en la historia.



Interpretado por Jude Law, el atractivo, mordaz e impredecible Pío XIII, debe navegar las disputas de poder del Vaticano, cuestionando la honestidad de sus cardenales y declarando abiertamente su deseo de revolución.



Se trata de la segunda serie limitada de Sorrentino centrada en el mundo del papado moderno, la cual, ante la excelente recepción que tuvo la primera parte, FOX Premium anunció desde 2017 la adquisición de los derechos de emisión exclusiva para América Latina de “The New Pope”.



La primera parte que consta de 10 episodios, está disponible completa en la App de FOX en América Latina.