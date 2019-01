'Toda su vida es una mentira'

Roma— Una modelo que fue pareja de Cristiano Ronaldo pidió a otras mujeres sumarse a la acusación de violación que existe en contra del delantero de la Juventus.



Jasmine Lennard publicó varios tuits en los que se refirió a CR7 como un acosador y mentiroso. “Toda su vida es mentira”, escribió. “Tiene serios problemas de salud mental”.



Cristiano fue acusado de violación por Kathryn Mayorga, quien asegura que el entonces jugador del Manchester United abusó de ella en 2009, durante una gira de su exequipo por Las Vegas.



“Después de pensarlo mucho me dirijo a Kathryn Mayorga y a su equipo jurídico para ofrecerles mi ayuda en sus acusaciones de violación contra Cristiano Ronaldo. Por favor, pónganse en contacto conmigo. Tengo información que creo que les podría beneficiar en su caso”, posteó Lennard en su cuenta de Twitter.



La modelo asegura que tiene en su poder mensajes y grabaciones de un valor “incalculable”, y amenazó con hacerlos públicos. “Es un psicópata”, calificó Lennard, de acuerdo a la publicación que levanta el diario Infobae.



“Me niego a estar sentada por más tiempo. No es lo correcto. Me hace sentirme como si fuese su cómplice y no puedo. Ponte en contacto conmigo Kathryn, te ayudaré”, siguió escribiendo.



La modelo escribió que en su tiempo de relación con Cristiano, éste la amenazo de que si salía con alguien, la secuestraría, que cortarían su cuerpo y lo tirarían al río.



“No le tengo miedo y sí, es verdad que he guardado todos sus secretos más sucios durante una década. Pero esto ya ha ido demasiado lejos. No pienso defenderlo de estas acusaciones, porque creo que es culpable”, posteó.