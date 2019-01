Bad Bunny y Ozuna estarán con Jimmy Fallon en Puerto Rico

Los Ángeles.- Bad Bunny, José Feliciano y Ozuna completan la lista de invitados estelares a la emisión del programa "Tonight Show" de Jimmy Fallon desde Puerto Rico, que como se anunció previamente incluirá también a Lin-Manuel Miranda.



Fallon dijo el jueves que los músicos puertorriqueños lo acompañarán el martes 15 de enero. El chef y activista José Andrés también participará en el programa de NBC.



Andrés encabezó una iniciativa para alimentar a los residentes de la isla tras el devastador Huracán María que afectó a Puerto Rico y Dominica en 2017.



El programa busca destacar la cultura puertorriqueña, así como los retos que aún enfrenta la isla tras este desastre natural, incluyendo un costo de restauración estimado por el gobierno en más de 130 mil millones de dólares.



“La reconstrucción de estas comunidades vibrantes y hermosas ha conllevado una tremenda cantidad de trabajo, pero todavía queda mucho por hacer y queremos seguir ayudando”, dijo Fallon.



Miranda, quien nació en Nueva York y presentará su celebrado musical de Broadway "Hamilton" a partir del viernes en San Juan, tiene ascendencia puertorriqueña y solía viajar al territorio desde joven.



En un comunicado Miranda dijo que aprecia que Fallon esté "rompiendo con el modelo tradicional de programa nocturno para celebrar la belleza y la cultura de Puerto Rico" y ayudando a promover el turismo.



“Mi familia, junto con 'Hamilton', está dedicada a seguir ayudando en la lucha de Puerto Rico por prosperar y estamos agradecidos de poder contar con Jimmy y el equipo de amigos y socios del 'Tonight Show' en esta misión”, dijo Miranda.



Miranda y el nuevo elenco de gira de "Hamilton" interpretarán la canción del musical "The Story of Tonight" en el programa.



Bad Bunny dijo que los televidentes podrán ver que la isla aún está en recuperación, pero que no ha perdido su espíritu.



"Estamos felices, estamos bailando, tocando música, disfrutando de nuestra comida increíble porque 'Estamos Bien'", señaló Bunny haciendo referencia al título de uno de sus exitosos sencillos.



Bunny interpretará su éxito "MÍA", mientras que Feliciano y Ozuna se sumarán para cantar "En mi viejo San Juan".



Andrés tiene planeado hablar sobre los esfuerzos en Puerto Rico de World Central Kitchen, la organización sin fines de lucro que fundó y con la que trabaja para reactivar la economía gastronómica de la isla con becas y capacitación para pequeñas granjas.



El episodio también incluirá un recorrido de Fallon por Puerto Rico para presentar los atractivos de la isla, incluyendo su “impresionante belleza” y actividades emocionantes, dijo NBC.