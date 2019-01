Demandan a Netflix por 'Bandersnatch'

Ciudad de México.- Chooseco LLC, una editorial de libros infantiles que posee la marca registrada Choose Your Own Adventure (elige tu propia aventura), demandó a Netflix por la cinta Black Mirror: Bandersnatch, alegando que infringe su marca, reportó Variety.



Los libros buscan que los lectores asuman el rol de los protagonistas de las historias y elijan las acciones de los personajes y el resultado de la trama, al igual que la cinta del streaming que se estrenó el mes pasado.



La empresa argumentó que Netflix explotó deliberadamente la idea utilizada en sus textos para lanzar el largometraje.



Según la denuncia presentada en la corte federal de Vermont, Chooseco LLC utilizó la firma de libros infantiles desde 1980, y ha vendido más de 265 millones de copias.



El servicio streaming buscó una licencia para usar la marca registrada de Chooseco LLC durante los últimos años, aunque en las negociaciones no se llegó a un acuerdo.



La demanda señala que al inicio del filme, el personaje principal hace una referencia a los libros de Choose Your Own Adventure.



La trama de Bandersnatch sigue al protagonista quien intenta lanzar un videojuego basado en un libro que está leyendo, y cuando su padre le pregunta por él texto, él le dice que es uno de 'Elige tu propia aventura'.