Dragon Ball se estrena con doblaje original por presión de fans

Ciudad de México.- La primera vez que Eduardo Garza trabajó en Dragon Ball fue en 1995, cuando le prestó su voz a Krilin, el mejor amigo de Gokú.



Por aquella época, la señora Gloria Rocha, entonces directora de doblaje de los proyectos de Dragon Ball, se jubiló y la estafeta pasó a manos de Eduardo Garza, quien a 24 años de distancia dirigió el doblaje de Dragon Ball Super: Broly, filme basado en el mundialmente famoso anime japonés creado por Akira Toriyama.



Garza, quien de igual forma ha sido la voz de Elmo de Plaza Sésamo, de Donatello de Las Tortugas Ninja, y de Fez de la serie That 70’s Show, hace un balance de cómo ha cambiado el doblaje en poco más de 20 años.



ente cualquier persona con un Twitter se siente crítico, puede opinar, hacer y deshacer, y mucha gente quiere venir a decirte cómo hacer las cosas cuando no son expertos.



“Mucho de eso lo mueve la nostalgia, eso de querer escuchar al Gokú que oían hace 25 años en la tele de su abuelita, y querer escucharlo exactamente igual. Eso no puede ser así, pues la tecnología ha cambiado, los micrófonos son diferentes, la acústica, la edición y la ecualización también han cambiado en 20 años.



“Han llegado fans que crecieron con Dragon Ball y me dicen que no se oye igual que antes, que se oye diferente y ¡es obvio!, porque la animación ya es diferente, los colores son más brillantes, Gokú es más infantil, Freezer es más burlón y eso de pronto los fans no lo entienden”, expresó Eduardo Garza en entrevista.



Para esta entrega cinematográfica, Eduardo Garza convocó de nueva cuenta Raúl García, voz de Vegeta; Mario Castañeda, voz de Gokú; Roberto Sen, quien interpreta a Paragus; a Gerardo Reyero, quien pone su voz a Freezer, y a Ricardo Burst, quien encarna a Broly, personaje en el que se centra esta nueva entrega fílmica que llega este viernes a la cartelera tras el estreno en México de Dragon Ball Z: La batalla de los dioses (2013), La resurrección de Freezer (2015) y Dragon Ball Super (2016).



“Regresar a Broly ha sido todo un reto, pues los creadores de Dragon Ball lo tenían muy olvidado, así que para mí fue redescubrirlo después de veintitantos años. Fue difícil volverlo a hacer y más porque los fans son muy exigentes y si lo haces mal, te va muy mal. Vamos a ver qué pasa en las redes sociales a partir del viernes (hoy) que se estrene el filme, pues van a escuchar otra vez a Broly”, expresó Ricardo Burst.



Raúl García comentó que para él resultó complicado el doblaje de Vegeta, sobre todo porque, como lo comentó el director de doblaje, la manera de trabajar ha cambiado con el paso de los años.



“Ahora los aspectos de seguridad de los filmes son cada vez mayores. Nosotros no vimos la película completa, vimos fragmentos, porque no nos quisieron dar toda la información. Incluso hubo partes que no veíamos, eran unos bosquejos en los que sólo veíamos bolitas y nos decían: ahí está hablando tu personaje, hay que doblarlo. Creo que en esta ocasión el proceso fue más complicado”, detalló García.



Dragon Ball Super: Broly, filme dirigido por Tatsuya Nagamine, cuenta cómo es que Broly y su padre Paragus sobrevivieron en un planeta durante varios años.



Al ser rescatados por gente del malvado Freezer, ambos se sienten en deuda con él y son manipulados para que Broly, saiyajin que posee una fuerza poco usual, se enfrente en un combate a Vegeta y Gokú.



“Realmente retomé el personaje de Freezer hace tres años cuando se estrenó La resurreción de Freezer, ya que pasaron muchos años para que lo volvieran a rescatar. Efectivamente es un reto este proyecto, porque estamos bajo la lupa de los fans y las redes sociales, pero me sentí súper seguro en las manos de Eduardo Garza, así que ya veremos cómo reaccionan los fans”, remató Gerardo Reyero.