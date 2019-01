Jennifer López debuta como directora

Ciudad de México.- Además de haber actuado y producido Jefa por accidente, su más reciente cinta tras tres años de ausencia de los sets de filmación, la actriz Jennifer López se aventuró en la dirección del video de Limitless, tema principal de dicha película en la que dirigió a su hija Emme, a quien procreó hace 10 años con su expareja, el cantante Marc Anthony.



“Estaba muy emocionada al saber que iba a debutar como directora y necesitaba a una niña para que apareciera en el video. Todo mundo me decía que Emme tenía que hacerlo, pero yo me resistía y no quería que ella fuera, pues pensaba que no iba a poder, que iba a ser un trabajo muy pesado para ella, pensaba en que a lo mejor no era una actriz natural y simplemente me negaba a que ella lo hiciera. Platicando con Emme me dijo: ‘mami, quiero hacerlo’ y le advertí que era un trabajo muy pesado y me respondió que quería hacerlo. Acepté que fuera ella y en medio de una toma quedé sorprendida de su profesionalismo y de verdad no lo esperaba. ¡Fue una muy grata sorpresa!”, expresó Jennifer López al programa estadunidense Watch What Happens.



El video Limitless está disponible desde el pasado 20 de diciembre y en él se ve cómo Emme interpreta a una joven Jennifer López, quien canta que ella es una mujer que ruge, a la que nadie le ha abierto las puertas y que siempre quiere más y obtiene lo que quiere. Como dato curioso cabe destacar que Emme tiene un hermano mellizo llamado Max.



El tema de Limitless engloba la premisa de la cinta Jefa por accidente al hablar de Maya, una mujer inteligente y de gran capacidad intelectual que siente que no vale al no tener un título profesional. Uno de sus mejores amigos le crea un falso perfil en la red y la postula a un puesto ejecutivo que gana frente a otros contendientes gracias a sus conocimientos. La idea de poder transmitir este mensaje a las personas fue lo que motivó a Jennifer López a ser parte de este filme que se estrena este fin de semana en la cartelera de nuestro país.



“Me gustó mucho la idea de poder tener nuevas oportunidades todos los días de nuestra vida para poder alcanzar lo que deseas. Algo que he aprendido con el paso del tiempo es que la única persona que te sostiene en cada momento eres tú misma y sólo tienes que decidirte a hacer lo que más deseas. Este personaje me gustó mucho por eso, ya que habla de una mujer que se da cuenta que ella es la única que puede ayudarse y que todos los errores que cometió en el pasado la estaban preparando para esa segunda oportunidad”, expresó López durante la promoción del filme.



En Jefa por accidente, que corrió bajo la dirección de Peter Segal, Jennifer López La reina del Bronx compartió créditos con Leah Remini, actriz que en la vida real es muy amiga de JLo. En la comedia, ambas interpretan a dos buenas amigas que se apoyan en todo momento y el personaje de Remini es el que la alienta a que persiga sus sueños y vea realmente la gran mujer que es, algo que de cierto modo pasó en su amistad. JLo, actual pareja del exbeibolista Alex Rodríguez, escribió en su autobiografía de 2014, True Love, que un año después de que anunció su divorcio con Marc terminó yendo a terapia.



“Descubrí que tenía baja autoestima”, escribió López en su libro. De tal suerte, este filme es muy significativo en su vida al ser una especie de reflejo de los miedos e inseguridades que López vivió hace años y que gracias a una amiga, tal como se refleja en la cinta, se empieza a dar cuenta de quién realmente es.