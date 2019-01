La actriz Grecia Rodríguez se ha ganado a pulso cada papel que ha interpretado; este año se prepara para el primer protagónico en cineSusuky Cortez Leo / El DiarioLa actriz Grecia Rodríguez, de origen jalisciense, cuenta con diez años de trayectoria y por su talento se ha posicionado en en gusto del público y aunque en su natal Guadalajara, no tuvo muchas oportunidades para desarrollarse como actriz, decidió emigrar a la CDMX, donde se ha desempeñado en distintas plataformas y producciones.Actualmente participa en la teleserie “Amar a muerte”, una producción que se transmite de lunes a viernes, a las 21:30 horas, por Las Estrellas, es protagonizada por Angelique Boyer y Michel Brown. La artista, que estudió la Licenciatura en Actuación en el Centro Nacional de las Artes, en la Escuela Nacional de Arte Teatral, da vida a Brígida.“Mi personaje es una ama de casa, con un marido y tres hijos que tiene una vida medianamente relajada, pero la vida le empieza a cambiar cuando Lupita, que era la mejor amiga de la infancia del marido de Brígida, Panchito, regresa a la vida de su esposo, quien aún sigue enamorado de ella, es cuando empiezan los problemas en pareja y con ella misma y empiezan los cuestionamientos existenciales de Brígida”, dijo Grecia en entrevista vía telefónica para El Diario de Chihuahua.La teleserie cuenta la historia de León (Alexis Ayala), quien muere asesinado en un complot de su joven esposa Lucía (Boyer) con su amante Johnny (Alejandro Nones), y al dejar este mundo, su espíritu halla entrada en el cuerpo del reo ejecutado Macario (Michel Brown), quien fue acusado de asesinato en Estados Unidos.La actriz compartió que es lo que más le gusta de su personaje: “esta nueva generación de Televisa de contar nuevas historias, tocar otros temas, hace humanizar mas a los personajes y eso hace que el público se pueda identificar con cada uno de los personajes eso me gusta en el caso de Brígida”.Una muy buena camaradería, dijo tener con sus compañeros colegas en el set, especialmente con el actor Antonio Fortier, con quien ya había trabajado anteriormente: “El saber que en esta telenovela sería mi marido, me dio muchísima emoción”.Además, de esta reciente aparición en televisión, Grecia ha sido parte de “El Capitán”, serie de HBO; “Señora Acero” y “Guerra de Ídolos”, de Telemundo; “La Piloto”, de Televisa; “Las Aparicio”, de Argos TV, entre otras.A pesar de su presencia en teatro y televisión, Grecia Rodríguez este año hará cine, donde ya ha tenido breves participaciones, como en la película “Polos”, de Alan Coton, y el corto “Incubados”, de Gamaliel Santiago, el cual le hizo merecer el premio como Mejor Actriz en el Festival Pantalla de Cristal. Este año rodará su primer protagónico en cine con la película “No Dejaré de Buscarte”, de Bibiana Barba.“Ya estoy cocinando mi nuevo personaje, aun no me confirman si el filme lo empezaré en abril o mayo, pero ya estamos por aterrizar fechas, se grabará en Guadalajara y es la primera vez que haré un protagónico en el cine, estoy feliz y además, trabajar en mi tierra”.Con su experiencia, Grecia envía un mensaje a todos las personas que inician en esta carrera como actor o actriz: “primeramente que se preparen, muchas veces creen que es muy fácil y luego vienen las sorpresas, así que deben tener muy claro que es lo que quieren conocer bien y saber bien si realmente es su vocación y tener muchísima paciencia, disciplina y perseverancia”.ASI LO DIJO:“Si quieres, puedes', es una de mis frases favoritas, porque si realmente quieres algo vas a ir por ello, todo depende de uno”Síguela en:facebook.com/greciarodriguezactriz/instagram/greciarodriguezactriz/