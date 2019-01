Se elimina colaboración de Gaga y Kelly

Ciudad de México.- La colaboración de Lady Gaga con el cantante R. Kelly fue eliminada de todos los servicios 'streaming' de música aproximadamente 18 horas después de que la artista se disculpara por trabajar con Kelly, reportó Variety.



Kelly ha sido acusado de mala conducta sexual y abuso por varias mujeres, según se mostró en el documental de Lifetime



Surviving R. Kelly.



Los videos oficiales del sencillo titulado "Do What U Want (With My Body)”, lanzado de 2013, también fueron eliminados de YouTube.



"Estoy detrás de estas mujeres al mil por ciento, crean en ellas, sepan que están sufriendo y con dolor, y siento firmemente que sus voces deben ser escuchadas y tomadas en serio", escribió Gaga en su Twitter este jueves.



"Lo que escucho sobre las acusaciones contra R. Kelly es absolutamente horrible e indefendible. Como víctima de agresión sexual, hice las canciones y el video en un momento oscuro de mi vida".



La canción que Gaga realizó con Kelly llegó al Top 20 de temas más escuchados en iTunes en el tiempo transcurrido entre la publicación de la también actriz y la supresión del sencillo.



Respecto a momentos traumáticos que la famosa vivió, ella agregó en su tuit que no estaba pensando en ellos cuando realizó el tema con Kelly, y dijo que en ese momento no se dio cuenta de lo retorcido que estaba su pensamiento.



"No puedo regresar, pero puedo seguir adelante y continuar apoyando a mujeres, hombres y personas de todas las identidades sexuales, y de todas las razas que son víctimas de agresión sexual", agregó.



La docuserie de Lifetime sobre el rapero incluyó entrevistas con la fundadora del movimiento Me Too Tarana Burke, el músico John Legend y varias presuntas víctimas de Kelly quienes dieron sus declaraciones del abuso sexual que sufriendo por parte de él.