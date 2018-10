Ya es oficial, PRI suspendió derechos de César Duarte

Ciudad de México.- En la sesión ordinaria de este miércoles, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, resolvió aprobar el dictamen que confirma la suspensión cautelar de derechos políticos como militante al ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez.







De acuerdo con el expediente CNJP-PS-CDMX-258/2016, abierto por denuncia expresa ante dicha Comisión, existen acusaciones sobre hechos públicos que contravienen la normativa interna del partido.







La Comisión resolvió, por unanimidad, retirar precautoriamente todos los derechos partidarios consagrados en los Documentos Básicos al ex mandatario de Chihuahua, una vez que se han cumplido los tiempos y éste no ha comparecido ante la autoridad que lo reclama.







El Partido Revolucionario Institucional, refrenda su compromiso de combatir la corrupción en un marco de respeto irrestricto a los derechos de sus militantes.







Este instituto político impulsa y consolida la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en este proceso de reforma y está resuelto a impulsar acciones orientadas a construir un sistema de justicia interna eficiente que, a la vez, ofrezca certidumbre a la actuación de sus dirigentes y militantes.