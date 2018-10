'A balazos nunca se va a terminar el narcotráfico': Semáforo Delictivo

Chihuahua.- Santiago Roel, fundador de la organización civil Semáforo Delictivo, criticó la manera en que las autoridades pretenden combatir el crimen organizado, ya que a nivel nacional los homicidios relacionados con la operación de grupos criminales no han disminuido. Expuso que la única alternativa real es la legalización del uso de algunas drogas y el cierre de las fuentes de financiamiento de los grupos criminales, ya que mientras otros países avanzan en ese sentido, en México se desarrolla una batalla que no se puede ganar con las armas.



En el caso de Chihuahua indicó que el Estado debe asumir una postura firme en tomar el tema de la legalización de manera seria. “Si en Chihuahua no entienden de la legalización de las drogas, en el resto del país no podemos esperar que lo entiendan”, dijo.



Indicó que la ola de violencia provocada por el crimen organizado relacionado con el narcotráfico inició en el 2008 con el Plan Mérida, el cual fue una iniciativa del Gobierno de los Estados Unidos para provocar la que violencia se generara en México y mantenerla fuera de su territorio. “Ante el 20 por ciento de los homicidios eran ejecuciones ahora son el 80, antes teníamos dos mil ejecuciones al año, ahora son por mes”, añadió.



Para Roel la política de drogas es totalmente equivocada, ya que no baja la violencia ni baja las adicciones. “El Plan Mérida es una estrategia de la DEA para no reconocer el problema, nos usan de piñata… en el 2007 tuvimos 11 mil homicidios, pero entra el Plan Mérida y se van para arriba”, expuso.



Agregó que antes se hablaba de que había cuatro o cinco carteles operando en el país, pero en la actualidad hay 400 grupos que se disputan los territorios. Destacó que la gente que está en los carteles no es de naturaleza violenta, pero el ambiente es violento, ya que no hay manera de que sea de otra forma. “El problema ya no es la exportación de droga, sino que ahora tenemos un mercado local”, declaró.



Recalcó que la legalización del uso de algunas drogas ayudaría en muchos sentidos, principalmente en quitarle el mercado al crimen. “Está calculado que el mercado de las drogas vale unos siete mil millones de dólares… no se trata de un tema de balazos, es económico”, enfatizó.



Concluyó que falta mucho que los sectores sociales asuman una postura en favor de la regulación de las drogas. “Chihuahua puede presionar para que se regulen las drogas, puede encabezar este tema en el país… el gobernador, los diputados, los senadores, pero no veo a nadie hablando del tema”, declaró.