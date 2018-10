Buscan pacificar Juárez con un plan binacional

Como un proyecto inédito y ambicioso calificó el presidente municipal de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, un esfuerzo que busca el apoyo de autoridades federales de Estados Unidos y las de México para lograr la pacificación de la frontera.Obviamente no se va a acabar la delincuencia, expresó, “sería utópico, pero sí creo que podemos reducirla al máximo y controlarla”. Se trata de un programa entre ambas naciones, que prefiere reservar sus detalles debido al proceso de conformación. “Entre dos a tres semanas vamos a estarlo exponiendo ante los juarenses”, aseguró.Es parte de un trabajo realizado para abatir en su mandato los índices delincuenciales, incrementados durante la campaña electoral de este año, y que han subido de tono en días recientes, con ataques a corporaciones policiacas estatales y federales.“Nosotros no estamos esperanzados a un programa. Los 3 años (de gobierno municipal) nos dan para abatir los índices delictivos. Estamos trabajando duro el Estado y el Municipio, y también con instancias internacionales y dependencias norteamericanas, para intentar resolver el problema de la violencia”, expresó en entrevista con El Diario, en la que habló de varios temas.Uno de ellos fue la seguridad, afectada por conflictos internos entre grupos delincuenciales, que eran socios pero de pronto intentaron anteponerse uno sobre otro, refirió. “Se da una supuesta tregua pero a partir del resultado obtenido en decomisos a droga, detención de líderes, de sicarios, de dinero, vemos una reacción violenta contra las autoridades”, precisó.Además de la estrategia para integrar un modelo binacional, el acuerdo reciente se hizo con el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, para que las corporaciones en Juárez patrullen en conjunto, es decir, dos unidades de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y dos de la Policía Municipal.“Mandamos un mensaje claro de que no daremos paso atrás de ninguna manera. Vamos a estar fortaleciendo a nuestros elementos, que se sientan protegidos y respaldados por el señor gobernador y por un servidor”, manifestó.Y aunque los delitos por el narcotráfico corresponde darles seguimiento al Gobierno Federal, “prácticamente estamos combatiendo solos el Estado y Municipio”, aseguró, por lo cual confía conseguir una estrategia distinta y mayor apoyo de la siguiente administración, a arrancar el 01 de diciembre de éste año y que será encabezada por Andrés Manuel López Obrador.“Si el Gobierno federal le entra de 'a deveras', vamos a poder inhibir el delito que tanto nos ha generado violencia. Los juarenses deben entender que es un conflicto entre los delincuentes, y no es un ataque a la sociedad civil, a aquellos que se dedican a hacer el bien”, puntualizó.“Podríamos negociar que EUA reciba a migrantes centroamericanos”Aparte del conflicto por mantener el orden, a Juárez se le avecina otro problema: la ola migrante centroamericana que se dirige a esa frontera de México con Estados Unidos.Para Cabada Alvídrez es clara la necesidad de tener un apoyo de Relaciones Exteriores y con programas sociales locales. Y aunque la ruta principal se dirige hacia Tamaulipas, “no podemos quedarnos con los brazos cruzados y necesitamos estar preparados, para recibirlos y atenderlos de manera humana”.E inclusive confía en la buena relación con la autoridad norteamericana para negociar y conseguir que los centroamericanos consigan apegarse a normas migratorias, siempre y que lo hagan en grupos de manera ordenada, especificó.Pero habrá aquellas personas rechazadas que se queden en la zona fronteriza. “No tenemos la infraestructura, pero hay que atenderlos. Vamos a proveer servicios y espacios para que consigan trabajos dignos para mantener a sus familias, y no traer consecuencias negativas para Juátez”, apuntó.El tema también va con una responsabilidad al Gobierno Federal. El alcalde juarense recuerda palabras de López Obrador y asegura que el tabasqueño está consciente del gasto adicional que representa para la autoridad municipal atender esa situación, “esperamos que sea sensible para apoyarnos”.“Triunfo de Morena fue más por ola de AMLO que por convicción”Cabada llegó a la alcaldía de Juárez en 2016 después de una campaña por la vía independiente. Dos años después logró su reelección en un proceso judicializado y que pasó por tres tribunales federales, y en medio de un triunfo de Morena en todas las posiciones en esa frontera, a excepción de la presidencia.Después del triunfo, por encima del expriísta y postulado morenista Javier González Mocken, Armando Cabada se dice estar fortalecido, y seguro que los triunfos de Morena se dieron por la ola en favor de Andrés Manuel López Obrador, y no tanto por una convicción a las propuestas de ese partido.“Si nos vamos a los orígenes del cálculo real de nuestros votos, tenemos 190 mil votos, que es un refrendo a lo que realizamos en los primeros meses de gestión. Darme una oportunidad de gobernar nuevamente nos deja en claro que la mayoría de los juarenses está de acuerdo a como gobernamos. No hemos encontrado un solo reclamo de un juarense serio, que esté en desacuerdo con la reelección. Ahora vamos por convencer a quienes no votaron por nosotros”, comentó.Alrededor de todo ese proceso, según expresó, la mayoría de los partidos políticos fueron agresivos hacia su proyecto, con menos intensidad por parte de Movimiento Ciudadano y el PRD. “No sé si represente yo una amenaza política por ser independiente, pero si a sus intereses, y mostraron la cara real de los partidos políticos”.Actualmente Morena es el que tiene mayor compromiso por el triunfo histórico a nivel nacional, estatal y en Juárez, mientras que PRI y PAN deberán reflexionar de su línea política, “van a tener que aplicar el renovar o morir, porque si no entienden el mensaje que les dio el electorado, será demasiado absurdo que sigan con la misma línea política que no les dio resultado”.“2021, no le doy la vuelta pero no es el momento de pensar en ello”Su triunfo en ciudad Juárez lo colocó como uno de los futuros candidatos a la gubernatura para 2021, pero aseguró que no está pensando en ello.“Me parece hasta ofensivo hablar de eso, porque tengo una responsabilidad muy importante en Juárez y tengo que resolver primero eso. Además está un gobierno en funciones el que hay que respetar, con el que hay que convivir y compartir retos en la frontera”, dijo.“No le doy la vuelta, pero no es el momento para estar pensando en esto. Tengo que concentrarme en el compromiso con los juarenses y ya después, aunque se oiga muy católico, ‘Dios dirá’. No es un objetivo que tenga en mente y no es mi intención llegar ahí”, reiteró.Para el alcalde juarense, su objetivo central es gobernar la frontera con “honestidad, transparencia y buen manejo de recursos”, y detalló que sus dos primeros años fueron para ordenar la ciudad, y los próximos 3 serán para transformarla.Aumento al predial no, ahorros siPróximas a aprobarse las Leyes de Ingresos de los Municipios, la de Juárez no contemplaría propuesta para aumentar el impuesto predial, según el alcalde Cabada, dado que prefiere apostarle al ahorro.Solo en licitaciones, se ha generado un ahorro por los 140 millones de pesos, informó, cuya cifra es superior a la proyectada a recaudar por la alcaldesa de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos, quien ha recibido severas críticas en ésta semana al anunciar un aumento del 22 por ciento al predial para 2019 en la capital.“No pretendo criticar ni mucho menos la política administrativa de la alcaldesa Campos. Es mi amiga y hemos platicado de estos temas. Yo respeto sus formas de gobernar y ella respeta las mismas. Pero creo que apostarle al ahorro es la vía. Con ese ahorro, vamos a usar 100 millones en compra de patrullas y 40 para vialidades”, enlistó.Aunque para el siguiente año, se analizaría un nuevo plano catastral para ciudad Juárez, y podría darse un ajuste a aquellos contribuyentes que no pagan de manera correcta.Espera buenos resultados tras la Convención Nacional de IndexAdemás de asistir al informe del rector de la UACh, Luis Fierro, el presidente municipal de Juárez, Armando Cabada, estuvo éstos días en la ciudad de Chihuahua para acudir a la Convención Nacional de Index, de la industria maquiladora y manufacturera, de la que confía en conseguir buenos resultados para la frontera.El solo anuncio hecho por el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, de reducir Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Sobre la Renta (ISR), así como combustibles, ha generado una gran expectativa y existe ya el movimiento de empresas internacionales buscando tierra para invertir en Juárez, aseguró.La idea es llevar empresas que generen grandes inversiones, dijo, y por ende lograr salarios de calidad para los juarenses.